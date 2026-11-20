Basti News: थाना समाधान दिवस पर शिकायतें 32 फीसदी घटीं, 211 मामले कम
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:39 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:39 AM IST
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बस्ती। मंडलायुक्त वैभव श्रीवास्तव की पहल और नियमित समीक्षा से थाना समाधान दिवस पर आने वाली शिकायतों में 32 प्रतिशत की कमी आई है। जुलाई-अगस्त में जहां 653 प्रकरण मिले थे, वहीं सितंबर-अक्तूबर में इनकी संख्या घटकर 442 रह गई। यानी दो माह में 211 शिकायतें कम हुईं।
आयुक्त सभागार में बुधवार को कानून व्यवस्था और थाना समाधान दिवस की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई। बताया गया कि जुलाई-अगस्त में 653 में से 551 प्रकरणों का निस्तारण हुआ था, जबकि सितंबर-अक्तूबर में 442 में से 317 का समाधान किया गया। इस अवधि में निस्तारण की दर 71.7 प्रतिशत रही।
मंडलायुक्त ने राजस्व और पुलिस विभाग को आपसी समन्वय से शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने का निर्देश दिया। एसडीएम और सीओ को साप्ताहिक समीक्षा तथा थाना समाधान दिवस पर संयुक्त भ्रमण करने को कहा। साथ ही लंबित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाने और भूमि विवादों में मौके पर पहुंचकर निष्पक्ष कार्रवाई करने पर जोर दिया।
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बैठक में सिद्धार्थनगर की यातायात व्यवस्था सुधारने की कार्ययोजना की भी समीक्षा हुई। इसमें डीआईजी संजीव त्यागी, तीनों जिलों के डीएम, एसपी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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आयुक्त सभागार में बुधवार को कानून व्यवस्था और थाना समाधान दिवस की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई। बताया गया कि जुलाई-अगस्त में 653 में से 551 प्रकरणों का निस्तारण हुआ था, जबकि सितंबर-अक्तूबर में 442 में से 317 का समाधान किया गया। इस अवधि में निस्तारण की दर 71.7 प्रतिशत रही।
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मंडलायुक्त ने राजस्व और पुलिस विभाग को आपसी समन्वय से शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने का निर्देश दिया। एसडीएम और सीओ को साप्ताहिक समीक्षा तथा थाना समाधान दिवस पर संयुक्त भ्रमण करने को कहा। साथ ही लंबित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाने और भूमि विवादों में मौके पर पहुंचकर निष्पक्ष कार्रवाई करने पर जोर दिया।
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बैठक में सिद्धार्थनगर की यातायात व्यवस्था सुधारने की कार्ययोजना की भी समीक्षा हुई। इसमें डीआईजी संजीव त्यागी, तीनों जिलों के डीएम, एसपी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।