विज्ञापन



ग्राम पंचायत हवेलीखास में पंचायत भवन से बस्ती-बांसी मार्ग पर पटेल फार्म तक 950 मीटर सड़क बनाई जाएगी। इस पर 80.75 लाख रुपये खर्च होंगे। मड़वानगर में एनएच-28 से जल निगम ग्रामीण कार्यालय होते हुए 600 मीटर सड़क निर्माण के लिए 42.98 लाख रुपये प्रस्तावित हैं। विज्ञापन

रेलवे स्टेशन रोड से मोहल्ले तक 300 मीटर सीसी रोड और नाली निर्माण पर 38.94 लाख रुपये खर्च होंगे। वहीं, लौकिहवा में दिव्यांगजन विद्यालय के सामने 300 मीटर नाली बनाई जाएगी। विज्ञापन विज्ञापन

इसके लिए 34.98 लाख रुपये का बजट रखा गया है। खोरहवा में पंचायत भवन के पास 274 मीटर सीसी सड़क के निर्माण पर 24.93 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

इन कार्यों के पूरा होने से कई इलाकों में आवागमन सुगम होने के साथ जलभराव की समस्या से भी राहत मिलने की उम्मीद है।

इससे पहले बीडीए मालवीय रोड, शक्ति चौक, कंपनीबाग नाला, तहसील मार्ग, केडीसी मार्ग और झंडा चौक समेत कई स्थानों पर विकास कार्य करा चुका है। भदेश्वरनाथ मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था भी कराई गई है। नई टाउनशिप विकसित करने की प्रक्रिया भी चल रही है।ं ग्राम पंचायत हवेलीखास में पंचायत भवन से बस्ती-बांसी मार्ग पर पटेल फार्म तक 950 मीटर सड़क बनाई जाएगी। इस पर 80.75 लाख रुपये खर्च होंगे। मड़वानगर में एनएच-28 से जल निगम ग्रामीण कार्यालय होते हुए 600 मीटर सड़क निर्माण के लिए 42.98 लाख रुपये प्रस्तावित हैं।रेलवे स्टेशन रोड से मोहल्ले तक 300 मीटर सीसी रोड और नाली निर्माण पर 38.94 लाख रुपये खर्च होंगे। वहीं, लौकिहवा में दिव्यांगजन विद्यालय के सामने 300 मीटर नाली बनाई जाएगी।इसके लिए 34.98 लाख रुपये का बजट रखा गया है। खोरहवा में पंचायत भवन के पास 274 मीटर सीसी सड़क के निर्माण पर 24.93 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।इन कार्यों के पूरा होने से कई इलाकों में आवागमन सुगम होने के साथ जलभराव की समस्या से भी राहत मिलने की उम्मीद है।इससे पहले बीडीए मालवीय रोड, शक्ति चौक, कंपनीबाग नाला, तहसील मार्ग, केडीसी मार्ग और झंडा चौक समेत कई स्थानों पर विकास कार्य करा चुका है। भदेश्वरनाथ मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था भी कराई गई है। नई टाउनशिप विकसित करने की प्रक्रिया भी चल रही है।ं

बस्ती। बस्ती विकास प्राधिकरण (बीडीए) क्षेत्र में छह विकास कार्यों पर 4.20 करोड़ रुपये खर्च करने की तैयारी है। इनमें मड़वानगर स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर पार्क का सुंदरीकरण और ओपन जिम का निर्माण प्रमुख है। इसके अलावा सड़क और नाली निर्माण के कार्य भी कराए जाएंगे। अवस्थापना निधि से प्रस्तावित इन कार्यों पर कुल 4 करोड़ 20 लाख 14 हजार रुपये खर्च होंगे। प्राधिकरण ने कार्यों की डीपीआर तैयार कर शासन को मंजूरी के लिए भेज दी है। स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण शुरू कराया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार, मड़वानगर स्थित डॉ. आंबेडकर पार्क के सुंदरीकरण और ओपन जिम निर्माण पर सर्वाधिक 1 करोड़ 97 लाख 56 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे पार्क का स्वरूप निखरने के साथ लोगों को खुले में व्यायाम की सुविधा मिलेगी।