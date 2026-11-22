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डिप्टी सीएमओ डॉ. लईक अंसारी ने जगतपुर और घेर जाफर खां, डीएमओ सत्येंद्र कुमार ने पुरानी पुलिस लाइन स्थित यूपीएचसी का निरीक्षण किया। मरीजों की संख्या, उपस्थिति रजिस्टर, आभा आईडी बनाए जाने समेत दवा उपलब्धता, एचपीवी टीकाकरण समेत अन्य बिंदुओं पर पूछताछ की। स्थिति संतोषजनक मिली। कई केंद्रों पर चिकित्साधिकारी के अवकाश पर होने से अन्य केंद्र प्रभारी को जिम्मेदारी दी गई थी। इससे इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को फार्मासिस्टों ने दवा दी। स्वालेनगर केंद्र पर चिकित्साधिकारी अवकाश पर थीं और प्रभारी भी दोपहर तीन बजे के बाद किसी कार्य से चले गए। सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह ने बिना सूचना दिए अनुपस्थित स्टाफ से स्पष्टीकरण लेने की बात कही है। विज्ञापन

डिप्टी सीएमओ डॉ. लईक अंसारी ने जगतपुर और घेर जाफर खां, डीएमओ सत्येंद्र कुमार ने पुरानी पुलिस लाइन स्थित यूपीएचसी का निरीक्षण किया। मरीजों की संख्या, उपस्थिति रजिस्टर, आभा आईडी बनाए जाने समेत दवा उपलब्धता, एचपीवी टीकाकरण समेत अन्य बिंदुओं पर पूछताछ की। स्थिति संतोषजनक मिली। कई केंद्रों पर चिकित्साधिकारी के अवकाश पर होने से अन्य केंद्र प्रभारी को जिम्मेदारी दी गई थी। इससे इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को फार्मासिस्टों ने दवा दी। स्वालेनगर केंद्र पर चिकित्साधिकारी अवकाश पर थीं और प्रभारी भी दोपहर तीन बजे के बाद किसी कार्य से चले गए। सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह ने बिना सूचना दिए अनुपस्थित स्टाफ से स्पष्टीकरण लेने की बात कही है।

बरेली। बदलता मौसम बच्चों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। रविवार को स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित आरोग्य मेले में इलाज के लिए पहुंचे मरीजों में से ज्यादातर बुखार, खांसी, पेट संबंधी बीमारियों की चपेट में रहे। इनमें बच्चों की संख्या करीब छह सौ रही। उनको दवा समेत बचाव का परामर्श दिया। अधिकारियों ने केंद्रों पर पहुंचकर मेले में चिकित्सकों की उपस्थिति और इलाज की व्यवस्था का निरीक्षण किया।