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खालिद जीलानी के घर पर दीपावली के दिन हमला किया गया था। आरोपी शकील, तलीफ और इमरान ने तेज आवाज के पटाखे बजाए। विरोध करने पर जिलानी उनकी पत्नी, नीट की तैयारी कर रही उनकी बेटी और दिल्ली हाईकोर्ट के प्रैक्टिशनर बेटे कैफ जीलानी को घायल कर दिया। आरोपी जेल में हैं। शुक्रवार को आरोपियों की जमानत याचिका सीजीएम कोर्ट दाखिल किए जाने का बरेली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार हरित और सचिव दीपक पांडेय आदि ने विरोध किया। अरविंद श्रीवास्तव का कहना है कि किसी को दोषी ठहराना अदालत का काम है। वह वकालत के पेशे से जुड़े हैं और अपना काम कर रहे हैं। विज्ञापन

खालिद जीलानी के घर पर दीपावली के दिन हमला किया गया था। आरोपी शकील, तलीफ और इमरान ने तेज आवाज के पटाखे बजाए। विरोध करने पर जिलानी उनकी पत्नी, नीट की तैयारी कर रही उनकी बेटी और दिल्ली हाईकोर्ट के प्रैक्टिशनर बेटे कैफ जीलानी को घायल कर दिया। आरोपी जेल में हैं। शुक्रवार को आरोपियों की जमानत याचिका सीजीएम कोर्ट दाखिल किए जाने का बरेली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार हरित और सचिव दीपक पांडेय आदि ने विरोध किया। अरविंद श्रीवास्तव का कहना है कि किसी को दोषी ठहराना अदालत का काम है। वह वकालत के पेशे से जुड़े हैं और अपना काम कर रहे हैं।

बरेली। बरेली बार एसोसिएशन ने अधिवक्ता खालिद जीलानी व उनके परिवार पर जानलेवा हमले के तीन आरोपियों की जमानत के समर्थन में उतरे अधिवक्ता का विरोध किया है। इस मामले में वकीलों ने आरोपियों की पैरवी से इन्कार कर दिया था, लेकिन शुक्रवार को अरविंद श्रीवास्तव ने आरोपियों की ओर से जमानत याचिका दाखिल कर दी।