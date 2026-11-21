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जिले में भुगतान की प्रगति करीब 80 फीसदी है। सबसे खराब स्थिति जिला महिला अस्पताल की है, जहां करीब 30 फीसदी प्रसूताओं को अभी भुगतान नहीं हो सका है। जिला स्वास्थ्य समिति की रिपोर्ट के अनुसार, महिला अस्पताल में सात माह में 3,160 प्रसव हुए। 2,199 महिलाओं को ही प्रोत्साहन राशि मिली, जबकि 961 के भुगतान लंबित हैं। भुगतान की प्रगति 69.6 फीसदी रही। स्वास्थ्य केंद्रों में फरीदपुर में 291, नवाबगंज में 268, शेरगढ़ में 236, आलमपुर जाफराबाद में 212, बिथरी चैनपुर में 204 और बहेड़ी में 201 प्रसूताओं का भुगतान फिलहाल अटका हुआ है।इसके अलावा भुगतान की प्रक्रिया के क्रम में डिलीवरी स्टाफ की ओर से मंत्रा ऐप पर 21,689 मामलों का पिन वेरिफिकेशन पूरा हो गया है पर चिकित्सा प्रभारी स्तर पर 1,096 मामलों का जेएसवाई सत्यापन लंबित है। बीएएम स्तर पर 2,261 लाभार्थियों का पंजीकरण नहीं हो सका है।