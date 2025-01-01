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मीना बाजार, मनोरंजन, रेस्टोरेंट, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के मंच से लेकर ऊंचे झूले और मौत का कुआं श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सोमवार दोपहर उद्घाटन से पहले श्रद्धालुओं और मेला क्षेत्र पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। वहीं, आज मुख्य स्नान है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है।सोमवार शाम करीब चार बजे केंद्रीय राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने मुख्य द्वार के पास फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष वर्षा यादव, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष पूरन लाल लोधी, शहर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव, निवर्तमान विधायक धर्मेंद्र शाक्य आदि जनप्रतिनिधि भी उद्घाटन में शामिल हुए।इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने दूध की धारा प्रवाहित कर मां गंगा से आशीर्वाद लिया। मंत्री ने मेला में लगाई गई प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। जनप्रतिनिधियों ने मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और श्रद्धालुओं के लिए की गईं तैयारियों को देखा। गंगा तट पर ऐतिहासिक मेले में उद्घाटन के साथ ही रौनक बढ़ने लगी है। सुबह से कल्पवासियों और श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मेले में धार्मिक गतिविधियों के साथ मनोरंजन, खरीदारी और ग्रामीण संस्कृति से जुड़ी दुकानें भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। करीब पांच सौ बीघा क्षेत्रफल में मेला सजाया गया है। उद्घाटन के दौरान डीएम अवनीश राय, एसएसपी अंकिता शर्मा, सीडीओ गामिनी सिंगला, एडीएम प्रशासन मानवेन्द्र सिंह, पीडी डीआरडीए सतेन्द्र सिंह, एएमए जिला पंचायत विनोद कुमार सिंह आदि अधिकारी मौजूद रहे।मेला ककोड़ा में हेलिकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर बरसाए फूलमेला ककोड़ा। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा और पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव ने हेलिकॉप्टर से मेला क्षेत्र और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की। हेलीकॉप्टर के मेला क्षेत्र के ऊपर से गुजरते ही फूलों की बारिश शुरू हुई तो श्रद्धालु इस दृश्य को अपने मोबाइल में कैद करने लगे। श्रद्धालुओं ने आयोजन को आकर्षण का केंद्र बताया। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखने वाले मेला ककोड़ा में पुष्प वर्षा ने आयोजन की रौनक और बढ़ा दी। दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं के बीच यह नजारा चर्चा का विषय बना रहा। संवादगंगा किनारे रस्सी पर करतब दिखा रहीं बिलासपुर की सोनिया और शांतिमेला ककोड़ा। गंगा किनारे इन दिनों छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आईं सोनिया और शांति अपने हैरतअंगेज करतबों से लोगों का ध्यान खींच रही हैं। दोनों बहनें रस्सी पर चलकर सर्कस के खेल दिखाती हैं। जमीन से कई फुट ऊपर बंधी रस्सी पर संतुलन बनाकर चलना और तरह-तरह के करतब दिखाना उनके लिए रोजमर्रा का काम है, लेकिन देखने वालों के लिए यह रोमांच से भरा नजारा है। सोनिया और शांति अपने माता-पिता के साथ मेला ककोड़ा पहुंची हैं। परिवार ने गंगा किनारे ही अपना डेरा जमाया है। दिन में दोनों रस्सी पर करतब दिखाने लगती हैं तो आसपास लोगों की भीड़ जुट जाती है। लोग कुछ देर रुककर उनके खेल देखते हैं और उनकी कला की सराहना करते हैं। संवादभक्तों के दीपदान से छंट गया अंधेरामेला ककोड़ा। सोमवार रात गंगा घाट पर श्रद्धालुओं ने दीपदान किया। इससे अंधेरा छंट गया। श्रद्धालुओं ने गंगा मैया की पूजा-अर्चना कर आटे और पत्तों के दीयों में घी की बाती रखकर गंगा में प्रवाहित की। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने भी बढ़-चढ़कर दीपदान में हिस्सा लिया। कई श्रद्धालुओं ने अपने परिवार की सुख-समृद्धि और मनोकामना के लिए दीप अर्पित किए। घाट पर सुरक्षा के लिए पुलिस और गोताखोर तैनात रहे। आरती के बाद हुए दीपदान ने मेले की रात को और भी भव्य बना दिया। संवादकवि सम्मेलन का उद्घाटन किए बिना घाट चले गए मंत्रीमेला ककोड़ा। मेले का उद्घाटन करने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा गंगा घाट की तरफ आरती करने जा रहे थे। रास्ते में कवि सम्मेलन का मंच बना हुआ था, गेट पर फीता लगा था। केंद्रीय मंत्री के आने की सूचना पर आयोजक और कवि मंच पर उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन जल्दबाजी में मंत्री कवि सम्मेलन मंच पर रुके बिना सीधे घाट की तरफ चले गए। इससे फीता बंधा ही रह गया। संवादआध्यात्मिक ज्ञान प्रदर्शनी शुरू, श्रद्धालुओं को सिखाया राजयोगमेला ककोड़ा। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बदायूं सेवा केंद्र ने आध्यात्मिक ज्ञान की प्रदर्शनी लगाई है। गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं को सहज राजयोग का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को मन की शांति, सकारात्मक चिंतन और जीवन में पवित्रता बनाए रखने का संदेश दिया जा रहा है। सेवा केंद्र प्रभारी अरुणा ने बताया कि गंगा स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालु प्रदर्शनी में पहुंचकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। गंगा में स्नान के साथ ज्ञान स्नान भी जरूरी है। प्रदर्शनी में श्रद्धालुओं को राजयोग के अभ्यास की सहज विधि भी बताई जा रही है। प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने किया। संवादपारंपरिक मेलजोल का प्रतीक है मेला ककोड़ामेला ककोड़ा। ऐतिहासिक मेला ककोड़ा के उद्घाटन के मौके पर भाजपा के बृज क्षेत्र के अध्यक्ष पूरन लाल लोधी ने कहा कि ककोड़ा मेला न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक एकता, लोक संस्कृति और पारंपरिक मेलजोल का भी प्रतीक है। केंद्रीय राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि मेला ककोड़ा की मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर मुख्य स्नान मंगलवार को है।मुख्यमंत्री का कटआउट बना आकर्षण का केंद्रमेला परिसर में जिला प्रशासन की ओर से लगाए गए पंडाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा कटआउट लगा है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मेला परिसर में शासन की योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों पर आधारित सूचना विभाग की ओर से प्रदर्शनी लगाई गई है। चिकित्सा, केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार, जलजीवन मिशन, समाज कल्याण, विधिक सेवा प्राधिकरण, सामाजिक वानिकी प्रभाग, यूपी नेडा सहित एक दर्जन से अधिक विभागों ने प्रदर्शनी लगाई है। मेला परिसर में दो एलईडी वैन चलाई गईं, जिसके माध्यम सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी दी जा रही है।मेला ककोड़ा में हुई भव्य गंगा आरतीमेला ककोड़ा। मेला में केंद्रीय राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने शारदेन्दु पाठक के साथ गंगा घाट पर पूजन कर आरती की। इसके बाद पुरोहितों ने पूरे विधि-विधान से सबसे पहले धूप आरती और फिर दीप आरती की। आरती शुरू होने से पहले ही घाट पर श्रद्धालु पहुंचने लगे। करीब एक घंटे तक चली आरती के दौरान श्रद्धालु घाट पर मौजूद रहे। गंगा मैया की जय-जयकार से घाट गूंज उठा। कई श्रद्धालु हाथ में दीप लेकर आरती में शामिल हुए। संवाद