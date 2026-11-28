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सरकारी व किसानों की जमीन हड़पने का आरोपी अबू बकर उर्फ बाबा पठान भी यहां तीन फ्लैट किराये पर लेकर जमा हुआ था, हालांकि कार्रवाई तेज होते ही वह फरार हो गया। प्रतापगढ़ के दो भाइयों से नीलामी फ्लैट के नाम पर लाखों की ठगी और एक वीआइपी कॉलोनी से करीब 10 करोड़ रुपये की बड़ी चोरी के तार भी किराये के ठिकानों से जुड़ चुके हैं। विज्ञापन

इन मामलों के बाद एसपी रवीना त्यागी ने सोसाइटियों में किरायेदारों का पुलिस सत्यापन कराने का फैसला लिया है। सीओ आफताब आलम ने बताया कि सत्यापन अभियान से संदिग्धों की पहचान होगी और अपराधियों के ठिकानों पर शिकंजा कसा जाएगा। सरकारी व किसानों की जमीन हड़पने का आरोपी अबू बकर उर्फ बाबा पठान भी यहां तीन फ्लैट किराये पर लेकर जमा हुआ था, हालांकि कार्रवाई तेज होते ही वह फरार हो गया। प्रतापगढ़ के दो भाइयों से नीलामी फ्लैट के नाम पर लाखों की ठगी और एक वीआइपी कॉलोनी से करीब 10 करोड़ रुपये की बड़ी चोरी के तार भी किराये के ठिकानों से जुड़ चुके हैं।इन मामलों के बाद एसपी रवीना त्यागी ने सोसाइटियों में किरायेदारों का पुलिस सत्यापन कराने का फैसला लिया है। सीओ आफताब आलम ने बताया कि सत्यापन अभियान से संदिग्धों की पहचान होगी और अपराधियों के ठिकानों पर शिकंजा कसा जाएगा।

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बाराबंकी। शहर की चमकदार सोसाइटियों के भीतर अपराधियों की नई पनाहगाह बेनकाब हुई है। लखनऊ-अयोध्या हाईवे स्थित शालीमार, मन्नत और वीआइपी अपार्टमेंट सहित कई पॉश कॉलोनियों में निवेश के नाम पर खरीदे गए फ्लैट अब भू-माफिया, साइबर ठग और जालसाजों का सुरक्षित अड्डा बनते जा रहे हैं। बिना सत्यापन किराये पर दिए जा रहे मकानों ने अपराधियों को छिपने का आसान रास्ता दे दिया है।