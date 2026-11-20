Barabanki News: श्रीमद्भागवत के शुभारंभ पर निकाली कलश यात्रा
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Fri, 20 Nov 2026 01:54 AM IST
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पोखरा। श्रीमद्भागवत कथा के शुभारंभ के अवसर पर भव्य कलशयात्रा निकाली गई। कथा व्यास पं. गोविंद शास्त्री के नेतृत्व में कलशयात्रा गोमती नदी से पवित्र जल लेने के लिए अवसानेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। यहां विधिवत पूजा-अर्चना के बाद कलशों में गोमती का जल भरा गया। इसके बाद यात्रा वापस कथा स्थल पर पहुंची। कलशयात्रा में शामिल सभी श्रद्धालु एक जैसे परिधान पहने हुए थे और सिर पर कलश रखकर चल रहे थे। इस अवसर पर कृष्ण कुमार अवस्थी, रामशरण, पंकज, नीरज और अनिरुद्ध सहित कई लोग मौजूद रहे।
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