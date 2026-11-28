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अगस्त 2026 में खाद्य पदार्थों के नमूने जांच में फेल होने पर 25 कारोबारियों पर कुल 10.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इनमें से नौ कारोबारियों ने 2.90 लाख रुपये जमा कर दिए, जबकि 16 कारोबारियों पर 7.90 लाख रुपये बकाया रह गए। इसी तरह सितंबर में 10 कारोबारियों पर 2.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इनमें चार कारोबारियों ने 90 हजार रुपये जमा किए, जबकि छह कारोबारियों ने 1.30 लाख रुपये जमा नहीं किए।अक्तूबर में भी खाद्य पदार्थों के नमूने अधोमानक मिलने पर नौ कारोबारियों पर 2.45 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इनमें से तीन कारोबारियों ने 1.40 लाख रुपये जमा कर दिए, जबकि छह कारोबारियों पर 1.05 लाख रुपये बकाया हैं।इस तरह अगस्त से अक्तूबर तक कुल 44 खाद्य कारोबारियों पर 15.45 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इनमें से 25 कारोबारियों ने 8.25 लाख रुपये जमा नहीं किए हैं। जुर्माने की रकम वसूलने के लिए प्रशासन की ओर से बकाएदारों के खिलाफ आरसी जारी करने की कार्रवाई की जा रही है।इन कारोबारियों पर लगाया गया जुर्मानाहरि किशोर के बेसन का नमूना अधोमानक मिलने पर 1.50 लाख रुपये, स्वदेश गौतम के पैकेज्ड वाटर पर 80 हजार रुपये, मनोज के पनीर पर 30 हजार रुपये, मुशर्रफ के काजू टुकड़ा पर 70 हजार रुपये, राजेश के पनीर पर 30 हजार रुपये, शिवम के पनीर पर 50 हजार रुपये और सात्विक चावला के पैकेज्ड वाटर पर 1.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसी तरह रामू के पेड़े और छेने पर 20-20 हजार रुपये, प्रवेश कुमार के खोवा पर 30 हजार और बूंदी पर 20 हजार रुपये, सुशील के पनीर पर 30 हजार रुपये तथा धनीराम के खोवा का नमूना अधोमानक मिलने पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।इसके अलावा पंकज की आईस कैंडी पर 20 हजार रुपये, सौरभ के सरसों तेल पर 20 हजार रुपये, शिबरन के दूध पर 20 हजार रुपये और सुशीला देवी के रिफाइंड ऑयल पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। संबंधित कारोबारियों की ओर से अब तक जुर्माने की धनराशि जमा नहीं की गई है।वर्जनखाद्य पदार्थों के जिन कारोबारियों के नमूने जांच में अधोमानक पाए गए थे और जिन पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें से कई ने अभी तक निर्धारित धनराशि जमा नहीं की है। ऐसे सभी बकाएदारों को आरसी जारी की जा रही है। संबंधित कारोबारियों को निर्धारित अवधि में जुर्माने की राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।- निरंकार सिंह, अपर जिलाधिकारी