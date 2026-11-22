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उनका शव रविवार सुबह कमरे में फंदे से लटका मिला। विवाद खाना बनाने को लेकर हुआ था। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की।

तरखरी गांव निवासी रवि साहू ने बताया कि रविवार सुबह जागने के बाद उन्होंने कमरे के बाहर से पत्नी को आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला।

उन्होंने जंगला तोड़ अंदर देखा तो पत्नी का शव फंदे से लटका नजर आया। शनिवार रात खाना बनाने को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी।

गिरवां थानाध्यक्ष संदीप सिंह ने बताया कि पति-पत्नी के बीच कहासुनी की बात सामने आई है। मायके पक्ष की ओर से कोई आरोप नहीं लगाया गया है।

खत्रीपहाड़ (बांदा)। गिरवां थानाक्षेत्र के तरखरी गांव निवासी पूनम (28) ने पति रवि साहू के कहासुनी के बाद जान दे दी।