विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, मैरिज हॉल में शादी समारोह चल रहा था। तभी किन्नरों का एक समूह नेग लेने पहुंचा। इसकी जानकारी दूसरे पक्ष को हुई तो वह भी मौके पर आ गया। दोनों पक्षों के आमने-सामने आते ही कहासुनी शुरू हो गई।देखते ही देखते विवाद बढ़ा और मारपीट होने लगी। आरोप है कि इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के वाहन पर पत्थर मारकर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया।कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार ओझा ने बताया कि किन्नर शर्मीली और कैटरीना के दोनों पक्षों के बीच क्षेत्र बंटवारे को लेकर कई महीनों से विवाद चल रहा था। बुधवार को हुई घटना के बाद दोनों पक्षों को कोतवाली बुलाया गया, जहां आपसी बातचीत के बाद उनके बीच सुलह-समझौता करा दिया गया।