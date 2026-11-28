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मामला मटौंध थाना क्षेत्र का है। परिवादी रणविजय सिंह ने आरोप लगाया था कि एक अप्रैल 2018 को मंगल सिंह, हिमांशु सिंह और शीतल सिंह ने खेत में जानवर छोड़ दिए थे। इससे पांच से छह हजार की गेहूं की फसल नष्ट हो गई थी। विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट की। दो अप्रैल को 1150 रुपये छीनने का भी आरोप लगाया गया था।कोर्ट ने तीनों आरोपियों को तलब किया था। विचारण के दौरान शीतल सिंह की मौत होने पर चार जून 2026 को उनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी गई। सुनवाई के दौरान अदालत को गवाहों के बयानों में विरोधाभास मिला।इस आधार पर अदालत ने मंगल सिंह और हिमांशु सिंह को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। दोनों को तहत 25-25 हजार रुपये के बंधपत्र और दो विश्वसनीय प्रतिभू दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।