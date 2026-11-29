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अंतिम संस्कार के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात रहा। पुन्ना पुरवा में रविवार को राममनोहर के पुत्र रामबाबू (14) ने परिजन और रिश्तेदारों की मौजूदगी में गांव के मुक्तिधाम में पिता को मुखाग्नि दी।शुक्रवार रात प्रेम संबंध के चलते प्रेमी राममनोहर और प्रेमिका विद्या के ससुर राजकरन ने बेटों के साथ मिलकर जानलेवा हमला किया था। हमले में नुकीली सांग के प्रहार से राममनोहर की मौत हो गई थी, जबकि विद्या गंभीर रूप से घायल हो गई थी।रविवार सुबह राममनोहर की पत्नी सावित्री भी चारों बच्चों के साथ गांव पहुंची। दोपहर में सभी परिजन और रिश्तेदारों के एकत्र होने के बाद बड़े बेटे रामबाबू ने पिता को अंतिम विदाई दी। इस दौरान पत्नी सावित्री और घायल विद्या भी मौजूद रहीं और दोनों फूट-फूटकर रोईं। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा।बिसंडा पुलिस ने आरोपी राजकरन (चौकीदार) और उसके पुत्र नीरज को गांव से गिरफ्तार कर लिया। रविवार को दोनों को न्यायालय में पेश किया गया। यहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त सांग और डंडा भी बरामद कर लिया है।मां की बनवाई चौरी में आठ वर्ष से सेवा कर रहा था राममनोहरअतर्रा। करीब नौ वर्ष पहले राममनोहर की मां मुन्नी देवी ने घर के सामने वीर बाबा की चौरी बनवाई थी। आस्था के अनुसार उन्होंने चौरी में लोहे की सांग भी लगवाई थी। राममनोहर करीब आठ वर्षों से इसी चौरी में सेवा करता आ रहा था। यहां आने वाले लोगों की अर्जी लगाकर उनके स्वस्थ होने की कामना करता था। मां की आस्था से बनी चौरी में लगाई गई लोहे की सांग ही आखिरकार बेटे की मौत का हथियार बन गई।इलाज के लिए भी मोहताज घायल विद्या, मजदूर परिवार पर दोहरी मारअतर्रा। राममनोहर के छोटे भाई रामदत्त ने बताया कि हमले में विद्या की दोनों कनपटियों, छाती और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। वह राममनोहर को बचाने के लिए उसके आगे लेट गई थी, लेकिन हमलावरों के वार से खुद भी बुरी तरह घायल हो गई। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि रविवार शाम ओरन के एक निजी मेडिकल स्टोर से दर्द की दवा खरीदकर उसे दी गई। बेहतर इलाज कराने तक के लिए परिवार के पास पैसे नहीं हैं। रोजाना मजदूरी कर दो वक्त की रोटी जुटाने वाले परिवार पर पहले राममनोहर की हत्या का दुखों का पहाड़ टूटा और अब घायल विद्या के उपचार का संकट खड़ा हो गया है। एक ओर घर में मातम पसरा है तो दूसरी ओर गंभीर रूप से घायल महिला के इलाज के लिए परिवार आर्थिक मदद का मोहताज है।