Banda News: आयुक्त कोर्ट ने तहसीलदार महोबा का नामांतरण आदेश निरस्त किया

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उन्होंने मामले को अवर न्यायालय में वापस भेजते हुए दोनों पक्षों को साक्ष्य और सुनवाई का पूरा अवसर देकर गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं।राजस्व वाद देवेंद्र कुमार बनाम प्रियंका में निगरानीकर्ता देवेंद्र कुमार ने तहसीलदार महोबा के 28 सितंबर 2026 के आदेश को चुनौती दी थी। मामला मौजा बरी परगना महोबा स्थित गाटा संख्या 419 के 1.457 हेक्टेयर रकबे से संबंधित है। देवेंद्र कुमार का दावा है कि वह भूमि के संक्रमणीय भूमिधर खातेदार हैं और राजस्व अभिलेखों में उनका नाम दर्ज है।निगरानीकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया कि उनके दाखिल किए गए जरूरी अभिलेख न्यायालय की पत्रावली से गायब करवा दिए गए। इस संबंध में तीन फरवरी 2026 को प्रार्थना पत्र भी दिया गया था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर विचार नहीं किया। अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि विपक्षी की ओर से केवल हलफनामे दाखिल किए गए, जबकि गवाहों के मौखिक या लिखित बयान दर्ज नहीं कराए गए। इससे उन्हें जिरह का अवसर नहीं मिल सका।इसके अलावा विवाद से संबंधित एक अन्य निगरानी राजस्व परिषद प्रयागराज में विचाराधीन होने और 30 नवंबर 2026 को सुनवाई नियत होने का भी हवाला दिया गया। वहीं, विपक्षी के अधिवक्ता ने निगरानी को कार्रवाई लंबित कराने और परेशान करने की कोशिश बताते हुए खारिज करने की मांग की।दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली के अवलोकन के बाद आयुक्त ने माना कि अवर न्यायालय ने अभिलेख गायब होने के आरोप और साक्ष्यों के परीक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार नहीं किया। इसे प्रक्रियात्मक त्रुटि मानते हुए उन्होंने तहसीलदार का 28 सितंबर 2026 का आदेश निरस्त कर दिया। साथ ही निर्देश दिया कि दोनों पक्षों को साक्ष्य और सुनवाई का पूरा अवसर देकर विधिक प्रक्रिया के तहत वाद का गुण-दोष के आधार पर निस्तारण किया जाए।पांच साल मुकदमा लड़ने के बाद जुर्म स्वीकारा, 100 रुपये जुर्मानासार्वजनिक जुआ अधिनियम का मामलाबांदा। सार्वजनिक जुआ अधिनियम के एक मामले में पांच साल तक मुकदमा लड़ने के बाद आरोपी ने अदालत में जुर्म स्वीकार कर लिया। इस पर एसीजेएम प्रफुल्ल कुमार चौधरी की अदालत ने उसे 100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर सात दिन की साधारण कैद भुगतनी होगी।मामला चिल्ला थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने वर्ष 2021 में राजू कोटार्य के खिलाफ सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। करीब पांच साल चली मुकदमे की कार्रवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत में उसने स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार किया।सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से आर्थिक स्थिति कमजोर होने और पैरवी करने में असमर्थता का हवाला देते हुए कम से कम जुर्माना लगाने की अपील की गई। इस पर अदालत ने अभियुक्त को दोष सिद्ध कर 100 रुपये का अर्थदंड लगाया। (ब्यूरो)