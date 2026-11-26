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पहले बल्लेबाजी करते हुए फर्रुखाबाद की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट खोकर 124 रन बनाए। बांदा की ओर से अतुल कुमार शर्मा, राज कुमार मीना और शिवांकर सोनकर ने दो-दो विकेट हासिल किए।लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांदा की टीम ने 18.5 ओवर में पांच विकेट खोकर 127 रन बनाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। टीम की ओर से राज कुमार मीना ने 32, यादव मधुराज ने 28 और शिवांकर सोनकर ने नाबाद 20 रन का योगदान दिया।कप्तान एवं वरिष्ठ प्रबंधक कुलदीप साहू के नेतृत्व में बांदा की टीम ने जीत दर्ज की। शानदार हरफनमौला प्रदर्शन के लिए ओरन शाखा के राज कुमार मीना को मैन ऑफ द मैच चुना गया।