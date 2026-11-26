Banda News: क्रिकेट टूर्नामेंट में बांदा ने फर्रुखाबाद को पांच विकेट से हराया
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 10:43 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 10:43 PM IST
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बांदा। कानपुर में बुधवार को उप्र ग्रामीण बैंक की ओर से आयोजित अंतरक्षेत्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट ऊर्जा (सुपर नॉकआउट) में क्षेत्रीय कार्यालय बांदा की टीम ने फर्रुखाबाद को पांच विकेट से शिकस्त दी।
पहले बल्लेबाजी करते हुए फर्रुखाबाद की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट खोकर 124 रन बनाए। बांदा की ओर से अतुल कुमार शर्मा, राज कुमार मीना और शिवांकर सोनकर ने दो-दो विकेट हासिल किए।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांदा की टीम ने 18.5 ओवर में पांच विकेट खोकर 127 रन बनाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। टीम की ओर से राज कुमार मीना ने 32, यादव मधुराज ने 28 और शिवांकर सोनकर ने नाबाद 20 रन का योगदान दिया।
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कप्तान एवं वरिष्ठ प्रबंधक कुलदीप साहू के नेतृत्व में बांदा की टीम ने जीत दर्ज की। शानदार हरफनमौला प्रदर्शन के लिए ओरन शाखा के राज कुमार मीना को मैन ऑफ द मैच चुना गया।
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पहले बल्लेबाजी करते हुए फर्रुखाबाद की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट खोकर 124 रन बनाए। बांदा की ओर से अतुल कुमार शर्मा, राज कुमार मीना और शिवांकर सोनकर ने दो-दो विकेट हासिल किए।
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लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांदा की टीम ने 18.5 ओवर में पांच विकेट खोकर 127 रन बनाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। टीम की ओर से राज कुमार मीना ने 32, यादव मधुराज ने 28 और शिवांकर सोनकर ने नाबाद 20 रन का योगदान दिया।
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कप्तान एवं वरिष्ठ प्रबंधक कुलदीप साहू के नेतृत्व में बांदा की टीम ने जीत दर्ज की। शानदार हरफनमौला प्रदर्शन के लिए ओरन शाखा के राज कुमार मीना को मैन ऑफ द मैच चुना गया।