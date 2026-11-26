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शहर के पीएमश्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य निमिषा रंजन ने छात्रों को संविधान की शपथ दिलाई। यहां पर छात्रों ने पोस्टर के जरिये संविधान के बारे में लोगों को समझने का संदेश दिया। वहीं, अतर्रा कस्बे के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज और संत विवेकानंद विद्या मंदिर में भी संविधान दिवस मनाया गया। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में संस्थान के निदेशक प्रो. दीपेंद्र सिंह, शिक्षकों व विद्यार्थियों ने संविधान के मूल सिद्धांतों, मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों पर विचार रखे। समापन पर कुलसचिव डॉ. आशुतोष तिवारी ने सभी को संविधान पालन की शपथ दिलाई।वहीं, संत विवेकानंद विद्या मंदिर में प्रबंधक अनिल मिश्रा ने संविधान निर्माण में योगदान देने वाली विभूतियों के चित्रों पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान छात्रों ने राष्ट्र ध्वज भेंट किया। शहर की पुलिस लाइन में एएसपी शिवराज ने पुलिस कर्मियों को संविधान की शपथ दिलाई।