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Banda News: नहीं पकड़ में आया थाने से भागा दुष्कर्म का आरोपी

Tue, 03 Nov 2026 11:31 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Tue, 03 Nov 2026 11:31 PM IST
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Rape accused who escaped from police station remains at largeRape accused who escaped from police station remains at large
बांदा। बिसंडा थाने से हथकड़ी समेत भागे आरोपी मलखान यादव (30) की तलाश में पुलिस की चार टीमें लगी हैं लेकिन उसका तीसरे दिन भी कहीं पता नहीं चल सका।
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पुलिस की टीमें उसके गांव के आसपास रहकर उसकी सुराग में जुटी है, प्रधान आदि से भी पुलिस ने संपर्क किया है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है।

देहात कोतवाली क्षेत्र के महोखर गांव निवासी मलखान यादव (30) को बिसंडा पुलिस ने शनिवार को थाना क्षेत्र के एक गांव से पकड़ा था। उस पर एक किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में प्राथमिकी दर्ज है। पुलिस ने उसे थाने में हथकड़ी लगाकर रखा था। हथकड़ी की रस्सी का दूसरा सिरा हवालात की सलाखों से बांध दिया गया था।
रविवार सुबह करीब 4:12 बजे मलखान ने हथकड़ी की तरफ से रस्सी खोल ली और भाग निकला। उसने हथकड़ी को कुर्ते से ढक लिया था। सीसीटीवी फुटेज में वह कुर्ता हाथ में लपेटकर भागता नजर आया था।
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इस मामले में सोमवार को पुलिस की टीमों ने महोखर गांव के बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से जुड़े जंगल में छिपे होने की आशंका से पुलिस ने ड्रोन कैमरों से भी तलाश कराई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी के पास मोबाइल न होने की वजह से उसकी लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो पा रही है। इससे उसे पकड़ने में दिक्कत आ रही है।
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इसके लिए पुलिस ने अब मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया है। पुलिस ने बिसंडा और देहात कोतवाली क्षेत्र में उसके महोखर गांव के आसपास मुखबिर लगा रखे हैं। हालांकि पुलिस के सारे प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। घटना के तीसरे दिन भी पुलिस के हाथ खाली हैं।
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वर्जन

पुलिस टीमें लगी हैं, मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया है। सर्विलांस टीम को मोबाइल न होने की वजह से लोकेशन नहीं मिल पा रही है। उसके गांव के आसपास ग्रामीणों से भी मदद ली जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।
-पलाश बसंल, पुलिस अधीक्षक, बांदा।
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किशोरी के गर्भवती होने पर गांव लेकर आया था मलखान, पुलिस ने किया था गिरफ्तार
बांदा। इस मामले की चल रही जांच में अब तक सामने आया है कि आरोपी मलखान पूर्व में एनडीपीएस के मामले में जेल गया था। जेल में ही जेल में ही किशोरी के पिता से मलखान की दोस्ती हो गई थी।

इस दौरान वह वर्ष 2026 में किशोरी को ले गया था। जिस पर किशोरी के पिता ने मलखान के खिलाफ अपहरण, पॉक्सो दुष्कर्म में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस जांच के अनुसार, शनिवार को मलखान, किशोरी के गर्भवती होने पर उसे लेकर बिसंडा थाना के गांव आया था। यहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।
किशोरी के मेडिकल परीक्षण में उसके गर्भवती होने की पुष्टि भी हुई है। किशाेरी को पुलिस ने वन स्टाप सेंटर में दाखिल कराया है। (संवाद)
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