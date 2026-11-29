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दंगल में टेढ़ा के समर पहलवान और मूंगुस के वीरू के बीच हुई कुश्ती में समर ने प्रतिद्वंद्वी को चारों खाने चित कर दिया। खप्टिहा कलां के छोटू पहलवान और मवई के सरवन पहलवान के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ।इसमें छोटू ने तीसरे मिनट में ही निकाल दांव लगाकर जीत हासिल की। बांदा के पायल पहलवान ने मुंगुस के धीरू पहलवान को कला जंग दांव लगाकर पटखनी दी। वहीं करीब छह कुश्तियां बराबरी पर छूटीं।जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी चंदन सिंह के भाई गुलाब सिंह की ओर से 5100 रुपये और शील्ड की इनामी कुश्ती का फाइनल मुकाबला मिरगहनी के राधेश्याम पहलवान और हमीरपुर के जिला केसरी हुकुम पहलवान के बीच हुआ।दोनों पहलवानों ने जीत के लिए दमखम दिखाया। रोमांचक मुकाबले में आठवें मिनट में मुल्तानी दांव लगाकर राधेश्याम ने हुकुम को चित कर दिया। विजेता राधेश्याम पहलवान को पूर्व विधायक दलजीत सिंह ने 5100 रुपये और शील्ड देकर सम्मानित किया।इस मौके पर सपा नेता प्रमोद निषाद, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के तिंदवारी विधानसभा से प्रत्याशी रमेश चंद्र कश्यप, ग्राम प्रधान अमलोर भूपेंद्र सिंह, बाबू सोनी, अभिषेक सोनी मौजूद रहे।