नगर पालिका परिषद अध्यक्ष मालती बासू ने पीपीसी स्थित बूथ पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विजेंद्र सिंह ने बताया कि 23 से 27 नवंबर तक स्वास्थ्य टीमें घर-घर जाकर बच्चों को दवा पिलाएंगी।जिले में शून्य से पांच वर्ष तक के 2,96,396 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य है। डॉ. विजय शंकर केसरवानी, डॉ. सुनीता सिंह, डॉ. अजय कुमार, डॉ. जय नारायण सिंह आदि मौजूद रहे।