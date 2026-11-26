Banda News: बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाई प्रतिभा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Thu, 26 Nov 2026 11:09 PM IST
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चित्रकूट। राजापुर के वशिष्ठ गुरुकुलम मैदान में बृहस्पतिवार को 27वीं जनपदीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। पहले दिन दौड़, योगा और जूडो प्रतियोगिताएं हुईं। दो दिवसीय आयोजन में पांचों ब्लॉक के परिषदीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता की मेजबानी पहाड़ी ब्लॉक को मिली है।
मुख्य अतिथि विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी, विशिष्ट अतिथि एसडीएम पूजा गुप्ता और संयोजक बीएसए रंजना शुक्ला ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। मार्चपास्ट, मशाल जुलूस और आतिशबाजी के साथ समारोह की शुरुआत हुई। विधायक ने 100 मीटर दौड़ को हरी झंडी दिखाई।
विधायक ने कहा कि खेल बच्चों के सर्वांगीण विकास का माध्यम हैं। बीएसए ने कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों को बेहतर मंच उपलब्ध कराना है। इटौरा की छात्राओं ने सरस्वती वंदना, करौंदी कला की छात्राओं ने पीटी और मानिकपुर की छात्राओं ने योगा व जूडो का प्रदर्शन किया। यहां अरुण श्रीवास्तव, सियारानी यादव, मनोज शुक्ला, जिला व्यायाम शिक्षक दयानंद सिंह आदि मौजूद रहे।
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बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता के परिणाम
प्राथमिक बालक वर्ग की 50 मीटर दौड़ में प्राथमिक विद्यालय मऊ के मनजीत प्रथम, कंपोजिट विद्यालय रामपुर नगर के राजेश द्वितीय तथा कंपोजिट विद्यालय उमरी, मानिकपुर के नमन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 100 मीटर दौड़ में प्राथमिक विद्यालय रामपुर रामनगर के राजेश कुमार प्रथम, प्राथमिक विद्यालय चकोर के मनजीत द्वितीय तथा प्राथमिक विद्यालय लाखों, मऊ के किशन तृतीय रहे। वहीं प्राथमिक बालिका वर्ग की 50 मीटर दौड़ में प्राथमिक विद्यालय आयरन पूर्व, पहाड़ी की आशा देवी प्रथम, कंपोजिट विद्यालय शहरिन, मानिकपुर की सानू देवी द्वितीय तथा प्राथमिक विद्यालय बड़वाड़ा, मऊ की शालू तृतीय रहीं।
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मुख्य अतिथि विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी, विशिष्ट अतिथि एसडीएम पूजा गुप्ता और संयोजक बीएसए रंजना शुक्ला ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। मार्चपास्ट, मशाल जुलूस और आतिशबाजी के साथ समारोह की शुरुआत हुई। विधायक ने 100 मीटर दौड़ को हरी झंडी दिखाई।
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विधायक ने कहा कि खेल बच्चों के सर्वांगीण विकास का माध्यम हैं। बीएसए ने कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों को बेहतर मंच उपलब्ध कराना है। इटौरा की छात्राओं ने सरस्वती वंदना, करौंदी कला की छात्राओं ने पीटी और मानिकपुर की छात्राओं ने योगा व जूडो का प्रदर्शन किया। यहां अरुण श्रीवास्तव, सियारानी यादव, मनोज शुक्ला, जिला व्यायाम शिक्षक दयानंद सिंह आदि मौजूद रहे।
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बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता के परिणाम
प्राथमिक बालक वर्ग की 50 मीटर दौड़ में प्राथमिक विद्यालय मऊ के मनजीत प्रथम, कंपोजिट विद्यालय रामपुर नगर के राजेश द्वितीय तथा कंपोजिट विद्यालय उमरी, मानिकपुर के नमन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 100 मीटर दौड़ में प्राथमिक विद्यालय रामपुर रामनगर के राजेश कुमार प्रथम, प्राथमिक विद्यालय चकोर के मनजीत द्वितीय तथा प्राथमिक विद्यालय लाखों, मऊ के किशन तृतीय रहे। वहीं प्राथमिक बालिका वर्ग की 50 मीटर दौड़ में प्राथमिक विद्यालय आयरन पूर्व, पहाड़ी की आशा देवी प्रथम, कंपोजिट विद्यालय शहरिन, मानिकपुर की सानू देवी द्वितीय तथा प्राथमिक विद्यालय बड़वाड़ा, मऊ की शालू तृतीय रहीं।