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मुख्य अतिथि विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी, विशिष्ट अतिथि एसडीएम पूजा गुप्ता और संयोजक बीएसए रंजना शुक्ला ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। मार्चपास्ट, मशाल जुलूस और आतिशबाजी के साथ समारोह की शुरुआत हुई। विधायक ने 100 मीटर दौड़ को हरी झंडी दिखाई।विधायक ने कहा कि खेल बच्चों के सर्वांगीण विकास का माध्यम हैं। बीएसए ने कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों को बेहतर मंच उपलब्ध कराना है। इटौरा की छात्राओं ने सरस्वती वंदना, करौंदी कला की छात्राओं ने पीटी और मानिकपुर की छात्राओं ने योगा व जूडो का प्रदर्शन किया। यहां अरुण श्रीवास्तव, सियारानी यादव, मनोज शुक्ला, जिला व्यायाम शिक्षक दयानंद सिंह आदि मौजूद रहे।..................बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता के परिणामप्राथमिक बालक वर्ग की 50 मीटर दौड़ में प्राथमिक विद्यालय मऊ के मनजीत प्रथम, कंपोजिट विद्यालय रामपुर नगर के राजेश द्वितीय तथा कंपोजिट विद्यालय उमरी, मानिकपुर के नमन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 100 मीटर दौड़ में प्राथमिक विद्यालय रामपुर रामनगर के राजेश कुमार प्रथम, प्राथमिक विद्यालय चकोर के मनजीत द्वितीय तथा प्राथमिक विद्यालय लाखों, मऊ के किशन तृतीय रहे। वहीं प्राथमिक बालिका वर्ग की 50 मीटर दौड़ में प्राथमिक विद्यालय आयरन पूर्व, पहाड़ी की आशा देवी प्रथम, कंपोजिट विद्यालय शहरिन, मानिकपुर की सानू देवी द्वितीय तथा प्राथमिक विद्यालय बड़वाड़ा, मऊ की शालू तृतीय रहीं।