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हालांकि कमासिन ब्लॉक की संघर्ष समिति के अध्यक्ष पद पर दो प्रत्याशियों के नामांकन वैध पाए जाने के कारण मतदान कराया जाएगा। इसकी तिथि बाद में घोषित की जाएगी।निर्वाचन प्रक्रिया में ब्लॉक अध्यक्ष और मंत्री पद के प्रत्याशियों के लिए 11-11 समर्थक और प्रस्तावक निर्धारित किए गए थे। अन्य पदों के लिए पांच-पांच समर्थक और प्रस्तावक अनिवार्य थे। सुबह 11 से दोपहर 12:30 बजे तक नामांकन पत्र लेने और दोपहर 12 से 1:30 बजे तक जमा करने का समय निर्धारित किया गया था।बड़ोखर ब्लॉक में अध्यक्ष पद पर भुवनेंद्र यादव, मंत्री राजेश द्विवेदी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रंजना सिंह, कोषाध्यक्ष निहाल खान और संयुक्त मंत्री सोलंकी निर्वाचित हुए। संघर्ष समिति के अध्यक्ष देवेश स्वरूप निगम और मंत्री राजेंद्र आर्य चुने गए। सदर तहसील प्रभारी जसवंत सिंह और सह प्रभारी रामकेश वर्मा निर्वाचित घोषित किए गए।महुआ ब्लॉक में अध्यक्ष केपी सिंह, मंत्री राजेश तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संदीप कुमार, कोषाध्यक्ष बलभद्र राजपूत और संयुक्त मंत्री सोनम सिंह निर्वाचित हुईं। संघर्ष समिति के अध्यक्ष नंद किशोर नामदेव और मंत्री धर्मेंद्र कुमार चुने गए।जसपुरा ब्लॉक में अध्यक्ष चंद्रमोहन साहू, मंत्री छोटे बाबू प्रजापति, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राममोहन शुक्ला, संयुक्त मंत्री इंद्रवीर सिंह और कोषाध्यक्ष राजेंद्र पाल निर्वाचित हुए। संघर्ष समिति के अध्यक्ष लक्ष्मण स्वरूप पांडेय और मंत्री अरविंद निषाद चुने गए।बबेरू ब्लॉक में अध्यक्ष अजय गुप्ता, मंत्री शिवरतन प्रजापति, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरुण तिवारी, कोषाध्यक्ष अशोक श्रीवास और संयुक्त मंत्री बोधराज यादव निर्वाचित हुए। संघर्ष समिति के अध्यक्ष विभव मिश्रा और मंत्री दीपक पटेल चुने गए।बिसंडा ब्लॉक में अध्यक्ष चंद्रशेखर त्रिपाठी, मंत्री संतोष सविता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीर सिंह, कोषाध्यक्ष रुद्रेश कुमार और संयुक्त मंत्री अभिषेक तोमर निर्वाचित हुए। संघर्ष समिति के अध्यक्ष कुमार सुयश और मंत्री उत्कर्ष दुबे चुने गए।नरैनी ब्लॉक में अध्यक्ष विनय प्रताप सिंह, मंत्री सुनील वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनय उपाध्याय, संयुक्त मंत्री गणेश प्रसाद यादव और कोषाध्यक्ष शिवचंद्र राजपूत निर्वाचित हुए। संघर्ष समिति के अध्यक्ष विनय गौतम और मंत्री अजय वर्मा चुने गए।तिंदवारी ब्लॉक में अध्यक्ष हरवंश श्रीवास्तव, मंत्री इंद्रजीत निषाद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अंबिका मिश्रा, संयुक्त मंत्री निकहत रशीद और कोषाध्यक्ष जितेंद्र पटेल निर्वाचित हुए। संघर्ष समिति के अध्यक्ष मुकुल मिश्रा और मंत्री उमेश कुमार चुने गए।कमासिन ब्लॉक में अध्यक्ष आशुतोष गौतम, मंत्री अमित विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष अवधेश प्रजापति, कोषाध्यक्ष पंकज वर्मा और संयुक्त मंत्री कुलदीप यादव निर्वाचित घोषित किए गए। मंत्री पद पर अमित विश्वकर्मा और प्रमोद साहू ने नामांकन किया था, लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने प्रमोद साहू का नामांकन अवैध घोषित कर दिया।संघर्ष समिति के अध्यक्ष पद पर नवनीत सिंह और शिवसागर साहू के नामांकन वैध पाए गए। इस पद पर मतदान कराया जाएगा। समिति के मंत्री पद पर राजेंद्र सोनकर निर्वाचित हुए। नगर इकाई बांदा में अध्यक्ष पद पर नारायण दास गुप्ता और मंत्री पद पर दिनेश कुमार निर्वाचित घोषित किए गए।निर्वाचन अधिकारी और पर्यवेक्षक के रूप में रंजना यादव, पूनम यादव, अंजना अवस्थी, डॉ. नंदिता चौहान समेत अन्य लोगों ने जिम्मेदारी निभाई। जिलाध्यक्ष आशुतोष त्रिपाठी, मंत्री प्रजीत सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमाशंकर यादव, संयुक्त मंत्री जय दीक्षित ने सभी के प्रति आभार जताया।