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कालूकुआं पेट्रोल पंप के पास निवासी डॉ. विनोद सिंह चंदेल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चरखारी (महोबा) में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वह परिवार के साथ चरखारी में रहते हैं। बांदा स्थित मकान में उनका बीच-बीच में आना-जाना होता रहता है।डॉ. विनोद सिंह ने बताया कि 27 नवंबर की सुबह 5:26 बजे मोबाइल में सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो उनके डिवाइस का कनेक्शन अचानक बंद हो गया। इससे उन्हें अनहोनी की आशंका हुई। 28 नवंबर को वह घर पहुंचे तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला।अंदर जाकर देखा तो सामान अस्त-व्यस्त पड़ा था। चोर घर से 65 हजार रुपये नकद, करीब डेढ़ किलो चांदी और 250 ग्राम सोने के आभूषण चोरी कर ले गए थे। चोरी गए जेवरात की कीमत करीब 35 लाख रुपये बताई गई है।पीड़ित ने कोतवाली नगर में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। एएसपी शिवराज ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही चोरों का पता लगाकर घटना का खुलासा किया जाएगा।