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एक बीघा जमीन और नए मकान को लेकर बाबा से चल रहे विवाद में उसने हत्या की साजिश रची। रात में दीवार फांदकर घर में घुसा और बाहर सो रहे दादा का पहले गला दबाने की कोशिश की। विरोध करने पर पास रखे दो पेन और एक पेंसिल से गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए।सीओ सिटी सौरभ सिंह ने बताया कि लल्ला राजपूत की मंगलवार रात करीब साढ़े 11 बजे हत्या की गई थी। छोटे बेटे रामगोपाल ने हत्या की सूचना दी थी। उन्होंने बड़े भाई चंद्रपाल के बड़े बेटे सुनील पर हत्या का आरोप लगाया था।शुरुआती जांच में शक बड़े पोते सुनील पर गया, क्योंकि जमीन और मकान को लेकर उसका दादा से कई बार विवाद हुआ था। हालांकि, जांच के दौरान राहुल कीगैरमौजूदगी ने पुलिस का ध्यान उसकी ओर खींचा। पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में राहुल ने हत्या करना स्वीकार किया। पुलिस के अनुसार धनतेरस पर लल्ला राजपूत वसीयत और बैनामा कराने गए थे। इसी दौरान हुए विवाद के बाद राहुल नाराज था। उसने दादा की हत्या की साजिश रची।वारदात की रात करीब 11 बजे वह दीवार फांदकर घर में दाखिल हुआ। बाहर सो रहे दादा का गला दबाने लगा, लेकिन वृद्ध ने विरोध किया तो वह सफल नहीं हो सका। इसी दौरान पास के आले में रखे दो पेन और एक पेंसिल उठाकर गर्दन पर चार वार कर दिए।एक पेन गर्दन में इतनी गहराई तक धंस गया कि अंदर ही फंस गया। इसके बाद वह एक पेन और पेंसिल लेकर भाग निकला। पूछताछ में राहुल ने बताया कि गला दबाने में नाकाम रहने पर उसने पेन और पेंसिल से गर्दन पर चार बार वार किए।पूरी वारदात को अंजाम देने में करीब 10 सेकंड लगे। बाबा के बेसुध होते ही वह मौके से भाग गया। राहुल को भरोसा था कि गला दबाकर हत्या करने से किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और सभी इसे आम मौत समझेंगे, लेकिन विरोध करने पर साजिश नाकाम हो गई। इसके बाद गुस्से में आकर उसे पेन और पेंसिल से गर्दन पर वार कर दिए।हत्या के बाद राहुल ने खून से सने कपड़े घर से कुछ दूरी पर कूड़े के ढेर के पास फेंक दिए। पेन और पेंसिल भी वहीं फेंक दिए। पुलिस ने पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर वारदात में इस्तेमाल सामान और कपड़ों की तलाश की।कूड़े के पास से पुलिस ने खून से सने कपड़े और एक पेन बरामद भी किया है। वहीं शव में फंसा पेन भी पोस्टमार्टम के दौरान गर्दन में फंसा मिला था।बड़े भाई पर था शक, दोनों को नहीं थी राहुल की करतूत की जानकारीलल्ला राजपूत के बड़े बेटे चंद्रपाल के तीन बेटे हैं। सुनील सबसे बड़ा, राहुल उससे छोटा और भूरा सबसे छोटा है। जमीन और मकान को लेकर सुनील ही अक्सर दादा से बात करता था। इस वजह से शुरुआती शक उसी पर गया। पुलिस के अनुसार, सुनील और भूरा को इस बात की जानकारी नहीं थी कि राहुल दादा की हत्या कर सकता है।एक के बाद एक किए चार वारपुलिस के अनुसार, पूछताछ में राहुल ने बताया कि गला दबाने में नाकाम रहने पर उसने पास रखे पेन और पेंसिल से गर्दन पर चार बार वार किए। उसके अनुसार पूरी वारदात को अंजाम देने में करीब 10 सेकंड लगे। बाबा के बेसुध होते ही वह मौके से भाग गया।पूछताछ में सामने आया कि राहुल को भरोसा था कि गला दबाकर हत्या करने से किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सभी इसे आम मौत समझेंगे। लेकिन गला दबाने के दौरान लल्ला राजपूत के विरोध करने पर यह साजिश नाकाम हो गई। इसके बाद गुस्से में आकर उसे पेन और पेंसिल से गर्दन पर वार कर दिए।वृद्धा ने किया था सुनील को भागते देखने का दावालल्ला राजपूत की हत्या के बाद सबसे पहले पत्नी मुन्नी देवी ने खून से लथपथ शव देखा था। उन्होंने ही बेटे रामगोपाल और बहू शांति को बुलाया था। उन्होंने बताया था कि दीवार फांदकर उन्होंने सुनील को भागते हुए देखा है। वहीं पुलिस का कहना है कि रात के अंधेरे और वृद्ध होने के चलते उन्होंने किसी को भागते हुए तो देखा, लेकिन पूर्व में हुए विवाद के चलते सुनील का नाम लिया।लल्ला राजपूत की हत्या उसके बीच के मंझले पौत्र राहुल ने की है। पेन और पेंसिल से गर्दन पर वार कर हत्या की गई है। गर्दन में भी एक पेन फंसा हुआ मिला है। बाकी एक पेन और खून से सने कपड़े पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। आरोपी राहुल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सुनील व अन्य किसी की भूमिका अभी तक सामने नहीं आई है।- पलाश बंसल, एसपी