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अभियोजन के अनुसार, मर्का निवासी विकास कुमार ने बहन सीमा की शादी 18 अप्रैल 2000 को फतेहपुर के गाजीपुर थाना क्षेत्र के शाह गांव निवासी सुभाषचंद्र से की थी। आरोप था कि शादी के आठ दिन बाद ही एक लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर सीमा को प्रताड़ित किया जाने लगा।आरोप है कि पिता के उसे लेने पहुंचने पर ससुराल वालों ने जेवर और कपड़े उतरवा लिए और फिर विदा किया। वादी के मुताबिक, 16 अप्रैल 2001 को आरोपी जीप से उसके घर पहुंचे और मारपीट की। इस मामले में प्रार्थना पत्र के आधार पर मर्का थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसमें दहेज उत्पीड़न, मारपीट, धमकी और अमानत में खयानत समेत विभिन्न धाराओं में आरोप लगाए गए थे।सुनवाई के दौरान वादी विकास कुमार और पीड़िता सीमा देवी अदालत में पूर्व बयानों से पलट गए। दोनों ने दहेज मांगने, मारपीट और धमकी देने की घटना से इन्कार किया। सीमा ने बताया कि घरेलू मनमुटाव को लेकर हुई गलतफहमी के चलते उसके भाई ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।दोनों ने अदालत को बताया कि उनका तलाक हो चुका है और आपसी सहमति से विवाद समाप्त हो गए हैं। वहीं अभियोजन आरोपों की पुष्टि के लिए कोई स्वतंत्र गवाह या ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सका।मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी ससुर रामशरन की मृत्यु हो गई थी। शेष तीन आरोपियों सुशील, सुभाषचंद्र और कान्ती को अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।