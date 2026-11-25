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वह कई दिनों से दादा पर करीब एक बीघा जमीन का बैनामा करने के लिए दबाव बना रहा था। इसे लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। पुलिस ने वृद्ध के बेटे की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।कोतवाली नगर क्षेत्र के कालू कुआं मजार के पास रहने वाले लल्ला राजपूत (80) किसान थे। इनके पास कनवारा गांव के पास करीब तीन बीघा जमीन है। इसमें से उन्होंने एक-एक बीघा जमीन दोनों बेटों को दे दी थी। एक बीघा जमीन अपने पास रखी थी। यह जमीन कनवारा बाईपास के पास स्थित है और बेशकीमती बताई जा रही है।इसी जमीन को हासिल करने के लिए पौत्र सुनील विवाद कर रहा था। मंगलवार रात करीब साढ़े 11 बजे लल्ला राजपूत घर में लेटे हुए थे। उनका बेटा रामगोपाल भी घर पर मौजूद था। आरोप है कि इसी दौरान लल्ला के दिवंगत बेटे चंद्रपाल का पुत्र सुनील (26) घर पहुंचा।जमीन के विवाद को लेकर कहासुनी के बाद उसने चाकू से दादा के गले पर वार कर दिया। चाकू के प्रहार से लल्ला राजपूत लहूलुहान होकर गिर पड़े और मरणासन्न हो गए। इसके बाद आरोपी मौके से भाग निकला।रामगोपाल ने बताया कि सुनील कई दिनों से जमीन अपने नाम कराने के लिए दबाव बना रहा था। रात में भी वह जमीन को लेकर झगड़ा कर रहा था। इसी दौरान उसने अचानक चाकू से हमला कर दिया और भाग गया।परिजन की सूचना पर पुलिस पहुंची और घायल लल्ला राजपूत को अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद बुधवार देर शाम परिजन ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया।पोते ने दादा के गले में चाकू घोंपकर हत्या की है। रामगोपाल की तहरीर पर आरोपी सुनील के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उसकी तलाश की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।- सौरभ सिंह, सीओ सिटी।