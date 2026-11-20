विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

बृहस्पतिवार रात अस्पताल परिसर की पड़ताल में सुरक्षा व्यवस्था की हकीकत सामने आई। पुरुष और महिला वार्ड के साथ इमरजेंसी के आसपास भी कुत्ते घूमते मिले। गैलरी में रात गुजार रहे मरीजों के तीमारदारों के बीच से भी वे बेखौफ निकलते रहे। दिन में ओपीडी के दौरान मरीजों के बैठने वाली बेंच के नीचे कुत्ते बैठे दिखाई दिए। अस्पताल में बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं समेत बड़ी संख्या में मरीज आते हैं। ऐसे में कुत्तों की मौजूदगी से किसी भी समय अप्रिय घटना हो सकती है।अस्पताल परिसर में दिन-रात पूर्व सैनिकों की ड्यूटी रहती है। इसके बावजूद कुत्तों का वार्डों तक पहुंचना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद भी जिला अस्पताल में कुत्तों की आवाजाही पर रोक नहीं लग सकी।कुत्तों के संपर्क से संक्रमण और रेबीज का खतराअस्पताल में भर्ती मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से कमजोर हो सकती है। ऐसे में कुत्तों की मौजूदगी संक्रमण का खतरा बढ़ा सकती है। कुत्तों के काटने या खरोंचने से घाव में बैक्टीरियल संक्रमण हो सकता है। वहीं, संक्रमित कुत्ते की लार कटे-फटे घाव, आंख या मुंह के संपर्क में आने पर रेबीज का खतरा रहता है। किसी घायल व्यक्ति के घाव को कुत्ता चाट ले तो भी संक्रमण की आशंका होती है। इसके अलावा कुत्तों के मल-मूत्र से आसपास गंदगी फैलने और अन्य संक्रमणों का खतरा रहता है। अस्पताल में भर्ती बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले मरीजों के लिए यह स्थिति अधिक जोखिम भरी हो सकती है।सीएमएस बोले, नगर पालिका को लिखा पत्रआवारा कुत्तों की जानकारी मिली है। सुरक्षा गार्डों और सफाई कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है। कुत्तों को पकड़ने के लिए नगर पालिका को पत्र लिखा गया है। जल्द ही अस्पताल परिसर से उन्हें हटवाया जाएगा।डॉ. किशुन कुमार, सीएमएस