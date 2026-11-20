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हत्या के आरोप में जेल में निरुद्ध बसपा के पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल वर्मा के पुत्र पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेंद्र पाल वर्मा की पुत्रवधू कोमल सिंह ने शुक्रवार को कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपकर सीबीआई जांच की मांग की।नंदवारा निवासी कोमल सिंह के साथ शुक्रवार को गांव के लोग कलक्ट्रेट पहुंचे। यहां कोमल सिंह ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में 51 ग्रामीणों के हलफनामे भी शपथपत्र के साथ प्रस्तुत किए गए।ज्ञापन में कोमल ने कहा कि उनके बाबा ससुर डॉ. सुरेंद्र पाल वर्मा नरैनी विधानसभा क्षेत्र से पांच बार विधायक व दो बार मंत्री रहे हैं। उनके ससुर लोधी महेंद्र पाल वर्मा जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं व मध्य प्रदेश की पन्ना विधानसभा सीट से वर्ष 2013 में बसपा से व वर्ष 2018 में जन अधिकारी पार्टी से और वर्ष 2022 में सपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं।उनके ससुर एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। ससुर ने वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बांदा सदर सीट से सपा से टिकट की दावेदारी की थी। उनका पुत्र वर्तमान में ग्राम पंचायत नंदवारा का प्रधान है। उनके ससुर को राजनीतिक षड्यंत्र के चलते झूठा मुकदमा लिखाकर फंसाया गया है। घटना के समय उनके ससुर अपने बांदा स्थित मकान में थे। घटना की जानकारी होने पर उन्होंने कांड की सीबीआई जांच की मांग की थी।इस पर विरोधियों ने पुलिस से मिलकर उन्हें 25 अक्तूबर को आवास से गिरफ्तार करा दिया। उनका और वादी मुकदमा व उनके सहयोगियों का नार्को टेस्ट भी नहीं कराया गया। कहा कि कॉल डिटेल, वॉइस कॉल की रिकॉर्डिंग की सीडी भी नहीं बनाई गई। बहू ने अपने ससुर को इस कांड में बेकसूर बताया है। बहू ने मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच की मांग की है।नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग कराने के लिए महेंद्र ने कोर्ट में दाखिल किया प्रार्थना पत्रबांदा। नंदवारा गांव में दो सगे मासूम भाइयों की हत्या में जेल में निरुद्ध महेंद्र पाल वर्मा शुक्रवार को सीजेएम न्यायालय में पेशी पर आए। यहां उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।महेंद्र पाल ने न्यायालय से सभी जांच अधिकारियों, उनका, मुकदमे में वादी भइयाराम व मुकदमे के गवाहों का नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने का आदेश पारित करने की मांग की है।प्रार्थना पत्र में उन्होंने अपना राजनीतिक सफर दर्शाते हुए बिंदु सात में लिखा है कि जौनपुर के सपा सांसद पखरौली निवासी बाबू सिंह कुशवाहा अपने भाई शिवशरण कुशवाहा को बांदा सदर सीट से चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन महेंद्र पाल वर्मा की लोकप्रियता आड़े आ रही थी। इसलिए नरैनी के नंदवारा गांव निवासी वादी मुकदमा भइयाराम को अपने प्रभाव में लेकर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण उन्हें रास्ते से हटाने के लिए मुकदमे में निर्दोष होते हुए फर्जी तरीके से फंसा दिया है।उन्होंने न्यायालय में प्रस्तुत पत्र में विवेचक प्रथम भास्कर मिश्र, द्वितीय विवेचक एसएचओ गिरवां सुरेश कुमार सैनी व तृतीय विवेचक एसएचओ प्रताप सिंह को सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा व उनके भाई शिवशरण कुशवाहा के प्रभाव में बताया है। उनसे न्याय की उम्मीद कतई नहीं है। गठित सात सदस्यीय एसआईटी ने उनका नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट व ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं कराई। (संवाद)