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सिमौनी गांव निवासी बच्चा यादव ने बताया कि उसके चचेरे भाई रज्जू यादव की पत्नी सुशीला (35) ने बुधवार शाम घर में जहर खा लिया था। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सुशीला का पति रज्जू सूरत में रहकर मजदूरी करता है। सुशीला अपने सास-ससुर से अलग रहती थी। घटना वाले दिन खेत में पानी लगाने को लेकर उसकी अपने ससुर आशाराम से कहासुनी हुई थी। इसी विवाद के बाद उसने जहर खा लिया। सुशीला के परिवार में दो बेटियां और एक बेटा हैं। बबेरू कोतवाली प्रभारी संजय द्विवेदी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।