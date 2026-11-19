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पुलिस के मुताबिक दुबरिया मोड़ के पास कर्वी की ओर से आ रहे ट्रक ने पंचायत सचिव की बाइक में जोरदार टक्कर मारी। वह सड़क पर दूर जा गिरे। इस बीच ट्रक का पहिया उनके पैरों के ऊपर से निकल गया। चालक ट्रक लेकर भाग निकला। बदौसा थाने के उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि ट्रक को पकड़ लिया गया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

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बांदा। नेशनल हाईवे-35 पर बृहस्पतिवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक पंचायत सचिव प्रमोद सिंह पटेल के पैरों के ऊपर से निकल गया। वह प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का सत्यापन करने बाइक से बघेलावारी और कल्याणपुर जा रहे थे। यह हादसा निजामीनगर के पास हुआ। पुलिस ने उन्हें रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है।