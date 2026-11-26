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डॉक्टरों तक सीधी पहुंच और लाइन तोड़कर पर्चा दिखवाने की सुविधा दिलाकर पहले मरीजों का भरोसा जीतते हैं। इसके बाद उन्हें निजी पैथोलॉजी में जांच और बाहर बेहतर इलाज कराने का झांसा दिया जाता है। बाहर की दवाएं लिखे जाने का सिलसिला भी जारी है।बुधवार को पड़ताल में सामने आए दलाल बृहस्पतिवार को भी अस्पताल परिसर में घूमते मिले। खबर प्रकाशित होने के बाद उनकी सतर्कता जरूर बढ़ गई, लेकिन गतिविधियां बंद नहीं हुईं। जनरल सर्जरी और ऑर्थो सर्जरी के मरीज इनके निशाने पर हैं।कम रुपये में अच्छा काम कराने और जल्द उपचार दिलाने का भरोसा देकर ये मरीजों को अपने प्रभाव में लेते हैं। ओपीडी की लंबी कतार से परेशान मरीज जब इनके माध्यम से सीधे डॉक्टर तक पहुंच जाते हैं तो उनका भरोसा और बढ़ जाता है।फोटो-33-ऑर्थो सर्जन कक्ष में डॉक्टर के पास पर्चा लेकर खड़ा युवक। अमर उजालादृश्य एक : ऑर्थो सर्जन कक्ष में डॉक्टर की मेज के पीछे तक पहुंचबृहस्पतिवार को ऑर्थो सर्जन कक्ष संख्या 10 में मरीजों की भीड़ थी। तभी एक युवक मरीजों से पूछताछ कर उनके पर्चे लेकर सीधे डॉक्टर के पास पहुंच रहा था। आम मरीजों को डॉक्टर की मेज के सामने तक जाने की अनुमति थी, लेकिन यह युवक मेज के पीछे जाकर पर्चे दिखा रहा था। यही युवक बुधवार को अल्ट्रासाउंड कक्ष के बाहर मरीजों को निजी पैथोलॉजी में जांच कराने के लिए बरगलाता नजर आया था।फोटो-34-एक्सरे कक्ष के बाहर खड़ा वही युवक जो ऑर्थो ओपीडी में था। अमर उजालादृश्य दो : एक्सरे कक्ष के बाहर भी मरीजों पर नजरबृहस्पतिवार को वही युवक एक्सरे कक्ष के बाहर भी सक्रिय मिला। वह बेरोकटोक एक्सरे परिसर और आसपास घूमता रहा। नए मरीजों को अपने जाल में फंसाने के लिए गेट के पास खड़ा होकर उनकी तलाश करता दिखा। ऑर्थो ओपीडी में मरीजों को अलग से दिखाने और बेहतर उपचार का भरोसा देने वाला यह युवक एक्सरे कक्ष तक अपनी पहुंच बनाए हुए था।फोटो-35-पार्किंग में खड़ा वही युवक जो बुधवार को ओटी के बाहर सैंपल लेने के लिए मौजूद था। अमर उजालादृश्य तीन : ओटी से हटकर पार्किंग में पहुंचा युवकबुधवार को पड़ताल के दौरान ओटी के बाहर एक युवक बैठा मिला था। सूत्रों के अनुसार, वह निजी पैथोलॉजी का कर्मचारी है और जिला अस्पताल से मरीजों के सैंपल लेकर बाहर जांच के लिए जाता है। आरोप है कि उसकी कुछ चिकित्सकों से मिलीभगत है। खबर प्रकाशित होने के बाद भी अस्पताल प्रशासन उसे परिसर से बाहर नहीं कर सका। बृहस्पतिवार को वह ओटी के बाहर की बजाय पार्किंग क्षेत्र में खड़ा नजर आया। यानी जगह बदली, लेकिन अस्पताल परिसर में उसकी मौजूदगी बनी रही।फोटो-36-जिला अस्पताल परिसर में मरीज को ले जाती निजी अस्पताल की एंबुलेंस। अमर उजालादृश्य चार : अस्पताल परिसर के अंदर तक पहुंच रहीं निजी एंबुलेंसजिला अस्पताल में मरीजों को रेफर किए जाने पर सरकारी एंबुलेंस की सुविधा देने का नियम है, लेकिन परिसर में निजी अस्पतालों की एंबुलेंस भी मरीजों को ले जाती नजर आ रही हैं। निजी एंबुलेंस अस्पताल के अंदर तक पहुंच रही हैं। आरोप है कि दलालों के माध्यम से मरीजों को निजी अस्पतालों में भेजा जाता है। इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं दिख रही। बृहस्पतिवार को भी पड़ताल के दौरान निजी अस्पतालों की एंबुलेंस खुलेआम मरीजों को ले जाती मिलीं।सीएमएस ने झाड़ा पल्ला, बोले- पुलिस को दी है सूचनाजिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. किशुन कुमार ने दलालों का प्रवेश रोकने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए पुलिस को पत्राचार करने की बात कही। सवाल यह है कि पुलिस कैसे पहचान करेगी कि डॉक्टर के पास बैठा युवक दलाल है या अस्पताल का कर्मचारी। इस पर सीएमएस कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। वीडियो वायरल होने के मामले में उन्होंने बताया कि जांच कमेटी की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। सर्जन डॉ. रामेंद्र का स्पष्टीकरण मिल गया है, लेकिन अभी उसका अवलोकन नहीं किया गया है।