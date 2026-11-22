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उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली के युवा क्रिकेटरों ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी, विकेट कीपिंग और क्षेत्ररक्षण में अपनी प्रतिभा दिखाई।चार राज्यों के खिलाड़ियों की भागीदारी से ट्रायल में प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। चयनकर्ताओं ने खिलाड़ियों की तकनीक, फिटनेस और खेल कौशल का आकलन किया। रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी मोहम्मद सैफ और एनआईएस क्रिकेट कोच सलमान हाशमी ने खिलाड़ियों की प्रतिभा परखी। आयोजन में चंद्रमौली भारद्वाज, सुनील सक्सेना, अबरार फारूकी, राजोल मिश्रा, भुवनेंद्र रावत, नरेंद्र सिंह, कमल यादव, जीतू यादव, संदीप तिवारी आदि मौजूद रहे।आयोजकों ने बताया कि इसका उद्देश्य बुंदेलखंड सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों की छिपी क्रिकेट प्रतिभाओं को पहचान दिलाना और बेहतर मंच उपलब्ध कराना है। अंडर-14 खिलाड़ियों को इससे प्रतिस्पर्धात्मक क्रिकेट का अनुभव मिलेगा और जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी।