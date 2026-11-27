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कथा का शुभारंभ पीठाधीश्वर मिथलेश नाथ योगी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आरती और पूजन के साथ किया। इसके बाद कथा व्यास ने परीक्षित उपाख्यान का संगीतमय वर्णन किया। उन्होंने बताया कि एक बार शिकार के दौरान प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित शमीक ऋषि के आश्रम पहुंचे। उस समय ऋषि समाधि में लीन थे और राजा को कोई उत्तर नहीं मिला। इससे क्रोधित होकर परीक्षित ने उनके गले में मृत सर्प डाल दिया। इस घटना से नाराज ऋषि पुत्र श्रृंगी ने राजा को सातवें दिन तक्षक नाग के डसने से मृत्यु होने का श्राप दे दिया।कथा व्यास ने कहा कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। एक क्षण का आवेश राजा परीक्षित पर भारी पड़ गया। हालांकि, मृत्यु का समय पता चलने पर उन्होंने राजपाट और परिवार का मोह त्याग दिया और गंगा तट पर पहुंचकर शेष सात दिन भागवत श्रवण में बिताए। वहां 16 वर्षीय शुकदेव जी महाराज ने उन्हें जीवन और मृत्यु का रहस्य समझाया। उन्होंने बताया कि शरीर नश्वर है, जबकि आत्मा अमर है। मृत्यु पुराने वस्त्र त्यागकर नए वस्त्र धारण करने के समान है।योगी बालकदास जी महाराज ने कहा कि कलियुग में श्रीमद्भागवत कथा कल्पवृक्ष के समान है। मनुष्य को अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। अंत समय में प्रभु का नाम ही जीव के कल्याण का माध्यम बनता है।कथा के दौरान ''श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी'' और ''राधे-राधे'' के भजनों पर श्रद्धालु भाव-विभोर होकर झूम उठे। पूरा देवीपाटन धाम जयकारों से गूंजता रहा।मंदिर व्यवस्थापक अरुण कुमार गुप्ता ने बताया कि दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, स्वच्छता, ठहरने और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम में यजमान नानबाबू मौर्य ने कथा व्यास योगी बालकदास जी महाराज और पुरोहित पंडित मातेश्वरी प्रसाद तिवारी का माल्यार्पण कर पूजन किया।इस दौरान हरियाणा से आए महंत दीनानाथ योगी, महंत विनोद नाथ योगी, राजघाट के महंत ज्ञानी नाथ योगी, अयोध्या धाम के संत सर्वेश जी महाराज, छोटे बाबा और भाजपा नेता विजय सिंह का स्वागत किया गया। सुनील मणि त्रिपाठी ने कार्यक्रम का संचालन किया। आयोजन की व्यवस्था में अजय कुमार पांडे, मनोज कुमार गुप्ता, पंकज कुमार सिंह और श्याम तिवारी जुटे रहे। अंत में महाआरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया।