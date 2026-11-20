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फुलवरिया बाईपास विशुनापुर निवासी अतीउल्ला ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि विशुनापुर स्थित कांशीराम आवास के सामने उसकी जमीन है। 18 नवंबर को दोपहर करीब 12:30 बजे वह अपने भांजे सदलू के साथ ट्रैक्टर से खेत की जुताई कराने गया था। आरोप है कि वहां पहले से घात लगाए बैठे सत्य प्रकाश पांडेय, राम प्रकाश पांडेय, विष्णु कुमार और प्रहलाद समेत तीन-चार अज्ञात लोगों ने दोनों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।हमले में सदलू गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही बेहोश हो गया। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए ट्रैक्टर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया और जान-माल की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची डायल 112 की टीम ने घायल को संयुक्त जिला चिकित्सालय पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।सीओ अभिषेक सिंह ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस टीम आरोपियों की तलाश कर रही है।