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पिछले पेराई सत्र में उतरौला तहसील क्षेत्र के किसानों ने बजाज चीनी मिल को गन्ने की आपूर्ति की थी। क्षेत्र के 9025 किसानों का 37 करोड़ पांच लाख रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाया है। चीनी मिल के मनमानी से गन्ना विभाग भी आजिज है। संबंधित अधिकारी लगातार पत्र लिखकर व बैठकों में गन्ना मूल्य भुगतान का मुद्दा उठाते रहते हैं, बावजूद इसके मिल अधिकारी किसानों की समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।गन्ना किसान शशिकरण सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी मेहनत से गन्ने की फसल तैयार कर चीनी मिल को आपूर्ति की थी। उम्मीद थी कि समय से भुगतान मिलने पर खेती-किसानी के साथ परिवार की जरूरतें भी पूरी हो सकेंगी, लेकिन भुगतान न मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। किसान पुजारी मौर्य ने कहा कि हजारों किसानों का पैसा फंसा हुआ है। किसी को खाद-बीज का उधार चुकाना है तो किसी को बच्चों की पढ़ाई और घरेलू खर्च चलाने में परेशानी हो रही है। कई किसान आर्थिक तंगी के चलते अगली फसल की तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं। जिला गन्ना अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि गन्ना मूल्य भुगतान के लिए लगातार पत्र लिखा जा रहा है। बैठक में भी बकाया भुगतान का मुद्दा उठाया जा चुका है। (संवाद)आज होगा पेराई सत्र का शुभारंभ- चीनी मिल प्रबंधन के अनुसार 20 नवंबर को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गन्ना पेराई सत्र 2026-27 का शुभारंभ किया जाएगा। डोंगा में गन्ना डालकर जनप्रतिनिधि व अधिकारी पेराई सत्र का शुभारंभ करेंगे। पेराई सत्र शुरू होने के बाद किसान फिर से गन्ने की आपूर्ति चीनी मिल को कर सकेंगे।