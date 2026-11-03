Balrampur News: गंगा उत्सव पर आज राप्ती तट पर चलेगा स्वच्छता अभियान, होगी गंगा आरती

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जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने बताया कि गंगा उत्सव के तहत चार नवंबर को सिसई घाट पर शाम चार बजे से 4:30 बजे तक जनजागरूकता एवं स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान वन विभाग, नगर पालिका परिषद और बलरामपुर फर्स्ट की ओर से घाट की साफ-सफाई की जाएगी। इसके माध्यम से लोगों को नदी संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा।इसके बाद शाम 4:30 बजे से 6:30 बजे तक वन विभाग और नमामि गंगे के अधिकारियों की ओर से स्कूली बच्चों के साथ गंगा आरती एवं दीपदान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान पर्यावरण एवं जल संरक्षण विषय पर संगोष्ठी और कार्यशाला भी होगी।जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास चंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में पांच परिषदीय विद्यालयों में निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता के साथ शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नगर क्षेत्र, उच्च प्राथमिक विद्यालय इमिलिया, उच्च प्राथमिक विद्यालय घोसियार, आदर्श कंपोजिट विद्यालय नगर क्षेत्र और पीएमश्री विद्यालय धुसाह का चयन किया गया है। प्रतियोगिताओं का विषय नदी संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण रहेगा।जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट और फोटोग्राफ प्रभागीय कार्यालय, सोहेलवा वन्यजीव प्रभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।