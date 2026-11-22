Balrampur News: नेताजी ने किसानों, नौजवानों और वंचितों के हक के लिए किया संघर्ष
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Sun, 22 Nov 2026 11:00 PM IST
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बलरामपुर। समाजवादी पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती सपा कार्यकर्ताओं ने रविवार को धूमधाम से मनाई। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनके संघर्षपूर्ण जीवन और समाजवादी विचारधारा पर चर्चा करते हुए उनके बताए आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया।
गैंसड़ी विधायक राकेश यादव ने कहा कि नेताजी ने हमेशा गरीबों और किसानों के हक के लिए संघर्ष किया। यही वजह थी कि लोग उन्हें धरतीपुत्र के नाम से पुकारते थे। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने प्रदेश में कई विकास कार्य कराए। वहीं, रक्षामंत्री के रूप में सीमा पर तैनात सैनिकों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से नेताजी के बताए रास्ते पर चलने का आह्वान किया।
डॉ. अब्दुल मन्नान ने कहा कि नेताजी ने किसानों, नौजवानों और वंचित वर्ग के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनके विचार और जनहित में किए गए कार्य आज भी लोगों के लिए प्रेरणास्रोत हैं। समाजवादी पार्टी उनके सिद्धांतों पर चलते हुए लगातार जनहित के मुद्दों को उठा रही है।
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इस अवसर पर पूर्व विधायक राम सागर अकेला, सफीउल्लाह खान, रमाकांत दुबे और प्रमोद यादव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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गैंसड़ी विधायक राकेश यादव ने कहा कि नेताजी ने हमेशा गरीबों और किसानों के हक के लिए संघर्ष किया। यही वजह थी कि लोग उन्हें धरतीपुत्र के नाम से पुकारते थे। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने प्रदेश में कई विकास कार्य कराए। वहीं, रक्षामंत्री के रूप में सीमा पर तैनात सैनिकों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से नेताजी के बताए रास्ते पर चलने का आह्वान किया।
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डॉ. अब्दुल मन्नान ने कहा कि नेताजी ने किसानों, नौजवानों और वंचित वर्ग के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनके विचार और जनहित में किए गए कार्य आज भी लोगों के लिए प्रेरणास्रोत हैं। समाजवादी पार्टी उनके सिद्धांतों पर चलते हुए लगातार जनहित के मुद्दों को उठा रही है।
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इस अवसर पर पूर्व विधायक राम सागर अकेला, सफीउल्लाह खान, रमाकांत दुबे और प्रमोद यादव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।