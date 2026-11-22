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गैंसड़ी विधायक राकेश यादव ने कहा कि नेताजी ने हमेशा गरीबों और किसानों के हक के लिए संघर्ष किया। यही वजह थी कि लोग उन्हें धरतीपुत्र के नाम से पुकारते थे। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने प्रदेश में कई विकास कार्य कराए। वहीं, रक्षामंत्री के रूप में सीमा पर तैनात सैनिकों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से नेताजी के बताए रास्ते पर चलने का आह्वान किया।डॉ. अब्दुल मन्नान ने कहा कि नेताजी ने किसानों, नौजवानों और वंचित वर्ग के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनके विचार और जनहित में किए गए कार्य आज भी लोगों के लिए प्रेरणास्रोत हैं। समाजवादी पार्टी उनके सिद्धांतों पर चलते हुए लगातार जनहित के मुद्दों को उठा रही है।इस अवसर पर पूर्व विधायक राम सागर अकेला, सफीउल्लाह खान, रमाकांत दुबे और प्रमोद यादव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।