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जिला प्रोबेशन अधिकारी सुशील सिंह ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन (डीएचईडब्ल्यू) और वन स्टॉप सेंटर के संयुक्त प्रयास से नारी अदालत संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य पति-पत्नी के बीच विवाद, पारिवारिक मतभेद, घरेलू हिंसा और अन्य सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए महिलाओं को स्थानीय स्तर पर मंच उपलब्ध कराना है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को न्यायसखी की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्य न्यायसखी के नेतृत्व में न्यायसखियां दोनों पक्षों की बात सुनती हैं और निष्पक्ष तरीके से आपसी सहमति बनाने का प्रयास करती हैं। विभागीय कर्मचारी भी जरूरत के मुताबिक मार्गदर्शन और सहयोग देते हैं।न्यायसखियों की पहल पर साथ रहने को राजी हुए दंपतीनारी अदालत के हस्तक्षेप से एक पारिवारिक विवाद में समझौता भी कराया जा चुका है। हरैया सतघरवा विकासखंड की ग्राम पंचायत गढ़वा निवासी इंद्रलाल और उनकी पत्नी गीता के बीच विवाद हो गया था। इस प्रकरण में थाना ललिया पुलिस इंद्रलाल को थाने ले गई थी। नारी अदालत की मुख्य न्यायसखी संगीता ने मामले में हस्तक्षेप किया। दोनों पक्षों को बैठाकर समझाया गया और आपसी सहमति से समझौता कराया गया। इसके बाद इंद्रलाल को थाने से मुक्त कराकर दोनों को साथ घर भेज दिया गया।दो गांवों में 23 महिलाएं संभाल रहीं जिम्मेदारी-हरैया सतघरवा विकासखंड की ग्राम पंचायत टेड़वा में खुशी स्वयं सहायता समूह की 13 महिलाएं नारी अदालत से जुड़ी हैं। इनमें एक मुख्य न्यायसखी संगीता और 12 न्यायसखियां शामिल हैं। वहीं ग्राम पंचायत धरमपुर में दुर्गा स्वयं सहायता समूह की 10 महिलाएं जिम्मेदारी निभा रही हैं। इनमें एक मुख्य न्यायसखी मीना कुमारी और नौ न्यायसखियां हैं।अधिकारों और सरकारी योजनाओं की भी मिल रही जानकारी- नारी अदालत केवल पारिवारिक विवादों के समाधान तक सीमित नहीं है। इसके माध्यम से महिलाओं को महिला एवं बाल अधिकारों, घरेलू हिंसा से संरक्षण, कानूनी सहायता, महिला सुरक्षा हेल्पलाइन और महिला कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। जिला प्रोबेशन अधिकारी सुशील सिंह का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और आत्मनिर्भर बनाना है।