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कार्यक्रम का शुभारंभ पीठाधीश्वर की ओर से विधि-विधान से पूजन और आरती के साथ हुआ। इसके बाद कथा व्यास बालक दास जी महाराज ने संगीतमय शैली में भगवान श्रीराम के चरित्र और श्रीकृष्ण जन्म से जुड़े प्रसंगों का वर्णन किया। श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का प्रसंग आते ही श्रद्धालु अपने स्थान पर खड़े होकर झूमने लगे। भगवान श्रीकृष्ण का सुंदर पालना सजाकर उन्हें झुलाया गया। इस दौरान फूलों की वर्षा हुई और महिलाओं ने मंगल गीत गाकर बधाई दी। पूरा पंडाल नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गूंज उठा।कथा प्रवाचक ने कहा कि श्रीमद्भागवत कथा केवल धार्मिक आख्यान नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाती है। भगवान श्रीराम का चरित्र मर्यादा और आदर्शों का संदेश देता है, जबकि भगवान श्रीकृष्ण का जीवन प्रेम, कर्म और धर्म की सीख देता है। उन्होंने कहा कि जब-जब धर्म की हानि होती है, तब-तब भगवान अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं।मंदिर की व्यवस्था देख रहे अरुण कुमार गुप्ता ने बताया कि ब्रह्मलीन महंत की पुण्यतिथि पर आयोजित कथा में दूर-दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए दर्शन, बैठने और प्रसाद वितरण की समुचित व्यवस्था की गई है। कथा से पहले यजमान नानबाबू मौर्य और पुरोहित पंडित मातेश्वरी प्रसाद तिवारी ने कथा व्यास का माल्यार्पण एवं पूजन कर आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम का संचालन सुनील मणि त्रिपाठी ने किया। इस अवसर पर सेवादार अजय कुमार पांडेय, मनोज कुमार गुप्ता, पंकज कुमार सिंह, श्याम तिवारी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।