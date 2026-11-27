Balrampur News: बाल विवाह के खिलाफ बेटियों ने संभाली कमान, जिले में तैयार होंगी 100 योद्धा
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Fri, 27 Nov 2026 11:06 PM IST
विज्ञापन
बलरामपुर। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ अब जिले की बेटियां गांव-गांव जागरूकता की अलख जगाएंगी। इसके लिए 100 दिवसीय बाल विवाह उन्मूलन अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत जिले में 100 बाल विवाह योद्धा तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये योद्धा ग्राम पंचायत स्तर पर बाल विवाह रोकने के साथ ही लोगों को जागरूक करने में अहम भूमिका निभाएंगी।
शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय बाल विवाह निषेध दिवस के अवसर पर विकास भवन सभागार में जिला बाल संरक्षण इकाई, रोजा संस्थान और मिलान संस्था की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कार्यक्रम अधिकारी इश्तिखार अहमद ने की। उन्होंने कहा कि एक बाल विवाह रोकना पूरी पीढ़ी को बचाने के समान है। बेटियों को कम से कम स्नातक तक शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनना चाहिए।
कार्यक्रम के दौरान रोजा संस्थान की 20 बाल विवाह योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं, मिलान संस्था की 20 गर्ल आइकॉन ने भी प्रतिभाग किया। संवाद सत्र में बालिकाओं ने अधिकारियों से उच्च शिक्षा, सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और बाल विवाह रोकने से जुड़े कानूनी प्रावधानों पर सवाल पूछे। अधिकारियों ने बालिकाओं को उनके अधिकारों और सरकारी सहायता से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय बाल विवाह निषेध दिवस के अवसर पर विकास भवन सभागार में जिला बाल संरक्षण इकाई, रोजा संस्थान और मिलान संस्था की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कार्यक्रम अधिकारी इश्तिखार अहमद ने की। उन्होंने कहा कि एक बाल विवाह रोकना पूरी पीढ़ी को बचाने के समान है। बेटियों को कम से कम स्नातक तक शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनना चाहिए।
विज्ञापन
कार्यक्रम के दौरान रोजा संस्थान की 20 बाल विवाह योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं, मिलान संस्था की 20 गर्ल आइकॉन ने भी प्रतिभाग किया। संवाद सत्र में बालिकाओं ने अधिकारियों से उच्च शिक्षा, सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और बाल विवाह रोकने से जुड़े कानूनी प्रावधानों पर सवाल पूछे। अधिकारियों ने बालिकाओं को उनके अधिकारों और सरकारी सहायता से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
विज्ञापन