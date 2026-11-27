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शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय बाल विवाह निषेध दिवस के अवसर पर विकास भवन सभागार में जिला बाल संरक्षण इकाई, रोजा संस्थान और मिलान संस्था की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कार्यक्रम अधिकारी इश्तिखार अहमद ने की। उन्होंने कहा कि एक बाल विवाह रोकना पूरी पीढ़ी को बचाने के समान है। बेटियों को कम से कम स्नातक तक शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनना चाहिए।कार्यक्रम के दौरान रोजा संस्थान की 20 बाल विवाह योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं, मिलान संस्था की 20 गर्ल आइकॉन ने भी प्रतिभाग किया। संवाद सत्र में बालिकाओं ने अधिकारियों से उच्च शिक्षा, सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और बाल विवाह रोकने से जुड़े कानूनी प्रावधानों पर सवाल पूछे। अधिकारियों ने बालिकाओं को उनके अधिकारों और सरकारी सहायता से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।