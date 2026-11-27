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मामले में संस्था के प्रबंधक मोहम्मद अहमद ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर पूरे प्रकरण की जानकारी दी है। उनका कहना है कि वह निजी काम से मुंबई गए हुए थे। इसी दौरान संस्था के सदस्य शाबान निवासी मोहल्ला सुभाषनगर ने खुद को मुतवल्ली बताते हुए वक्फ न्यायाधिकरण में कैविएट दाखिल कर दी। इसके बाद मजार के पैतृक सरवराकार के अधिकार और सरकारी अभिलेखों में दर्ज प्रविष्टियों को लेकर विवाद शुरू हो गया।मोहम्मद अहमद का दावा है कि गाटा संख्या 1794 में दर्ज पांच डिसमिल भूमि वक्फ संपत्ति है। यह संपत्ति वक्फ अधिनियम की धारा 37 के तहत दर्ज रजिस्टर में शामिल है। इसी गाटा संख्या में मजार का उल्लेख भी होने की बात कही गई है। ऐसे में संपत्ति के अधिकार और उसके प्रबंधन को लेकर दोनों पक्ष अपने-अपने दावे कर रहे हैं। दोनों पक्षों के आमने-सामने आने के बाद बृहस्पतिवार को हुई पुलिस कार्रवाई से मामले में प्रशासन की निगरानी बढ़ गई है।चढ़ावे की रकम को लेकर भी होती है खींचतानमजार पर दूर-दराज से बड़ी संख्या में जायरीन पहुंचते हैं। यहां चढ़ाए जाने वाले चढ़ावे की रकम को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच अक्सर विवाद होने की बात सामने आई है। प्रबंधन और आर्थिक व्यवस्था को लेकर चल रही इस खींचतान का असर मजार की देखरेख पर भी पड़ रहा है।सीओ डॉ. जितेंद्र कुमार ने बताया कि विवाद को देखते हुए पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है। 10 लोगों को चिह्नित किया गया है। सभी के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की गई है। प्रभारी निरीक्षक को मामले की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।