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चालक ने वाहन रोककर साइकिल निकाली और शव को सड़क से हटाकर पूरब दिशा में एक पेड़ के पास रख दिया तथा मौके से भाग निकला।पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों को सूचित किया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ।श्रीसुदिष्ट बाबा के मेला मार्ग पर पलटा ई-रिक्शा-बैरिया। संत श्री सुदिष्ट बाबा के ऐतिहासिक मेले से पहले जर्जर सड़क की बदहाली लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। रविवार दोपहर में मेले के समीप सड़क पर सब्जी लदा ई-रिक्शा पलट गया। गनीमत रही कि हादसे में चालक को चोट नहीं आई। राहगीरों और स्थानीय लोगों ने ई-रिक्शा को सड़क से हटवाया। इसके बाद चालक ने बिखरी सब्जियों को समेटकर दोबारा ई-रिक्शा पर लादा और इब्राहिमाबाद खुदरा बाजार के लिए रवाना हो गया। सड़क रानीगंज बाजार से इब्राहिमाबाद गांव होते हुए मठ योगेंद्र गिरि के पास एनएच-31 को मांझी-बैरिया मार्ग से जोड़ती है। स्थानीय लोगों के अनुसार, सड़क जगह-जगह टूटकर जर्जर हो चुकी है। इसके चलते आए दिन ई-रिक्शा और बाइक सवार गिरकर चोटिल हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 14 दिसंबर को पंचमी के दिन संत श्री सुदिष्ट बाबा के मंदिर में दर्शन-पूजन के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। संवादकरीब एक माह तक चलने वाले इस ऐतिहासिक मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में जर्जर सड़क पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ का आवागमन किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। ग्रामीणों ने मेला शुरू होने से पहले सड़क की मरम्मत और निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की है।