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नगरा क्षेत्र के पांडेयपुर गांव के समीप सुबह करीब पांच बजे हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। युवती को टावर पर चढ़ा देख मौके पर करीब एक हजार ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने करीब पांच घंटे तक मान-मनौव्वल और समझाने का प्रयास किया। आखिरकार सुबह 10 बजे युवती को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। इसके बाद पुलिस उसे थाने ले गई । थानाध्यक्ष संजय कुमार मिश्र ने बताया कि परिजनों से बातचीत कर मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। थानाध्यक्ष ने बताया कि युवती का भंडारी निवासी विशाल राजभर से प्रेम प्रसंग चल रहा है।बीते सितंबर माह में दोनों घर से भाग गए थे। इस मामले में युवती के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने विशाल के खिलाफ अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। थानाध्यक्ष के अनुसार, अक्टूबर में भी युवती हलधरपुर क्षेत्र में मोबाइल टावर पर चढ़ गई थी। उस समय उसका प्रेमी जेल में था। कुछ दिन पहले विशाल जमानत पर बाहर आया, लेकिन युवती उसके साथ शादी करने की मांग पर अड़ी रही। वह प्रेमी को जेल से छुड़ाने और उसके साथ विवाह कराने की जिद कर रही थी।परिजनों के शादी से इन्कार करने पर शनिवार की सुबह वह गांव के समीप मोबाइल टावर पर चढ़ गई।