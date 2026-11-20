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पुल निर्माण के लिए राज्य सरकार और रेलवे के बीच सभी बिंदुओं पर पहले ही सहमति बन गई थी। शासन ने थोड़ी कटौती कर डीपीआर की स्वीकृति दे दी है। इसके निर्माण पर कुल 163.50 करोड़ की धनराशि खर्च होगी। स्वीकृति के बाद टेंडर की कवायद की जा रही है। जल्द निर्माण शुरू कराया जाएगा। सेतु निगम इसकी तैयारियों में लगा है।फाइव स्पेशल रेलवे क्रॉसिंग पर प्रस्तावित ओवरब्रिज की आकृति वाई शेप की होगी। पूर्व दिशा में ये ओवरब्रिज सहतवार-सोनवानी मार्ग पर दोनों ओर उतरेगा। इससे एक ओर लोग सहतवार की ओर और दूसरी ओर सोनवानी मार्ग पर बिना रुकावट जा सकेंगे। पश्चिम दिशा में बलिया-बांसडीह मार्ग की ओर से उतरेगा।इसकी कुल लंबाई एक किमी के आसपास रहने की उम्मीद है। फाइव स्पेशल रेलवे क्रॉसिंग पर प्रस्तावित ओवरब्रिज कुल दो लेन का होगा। इससे पहले शासन ने पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन गाजीपुर-तुर्तीपार स्टेट हाईवे (एसएच-108) पर रसड़ा के छितौनी क्राॅसिंग (समपार संख्या 15-टी स्पेशल) पर बनने वाले रेल ओवरब्रिज बनाने की स्वीकृति दी थी।भूमि अधिग्रहण पर खर्च होंगे 10.91 करोड़: शासन की ओर से स्वीकृत की गई धनराशि में मुख्य पुल (रेलवे पोर्शन) की लागत 52.80 करोड़ होगी।इसके साथ ही 10.91 करोड़ की धनराशि से भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा और निर्माण की जद में आने वाले भवनों का मुआवजा दिया जाएगा। इसमें भूमि खरीद के लिए 7.13 करोड़ और भवनों के मुआवजे पर 3.78 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसके लिए पहले ही चिह्नीकरण का कार्य संपन्न किया जा चुका है।