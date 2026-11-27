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बुदेला सैनी का पैतृक मकान वार्ड नंबर पांच में स्थित है। उनके बड़े बेटे जयप्रकाश सैनी लखनऊ स्थित एसजीपीजीआई में एक्सरे टेक्नीशियन और छोटे बेटे आनंद प्रकाश सैनी गोरखपुर के खोराबार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत हैं। दोनों भाई अपने-अपने कार्यस्थलों पर रहते हैं।बृहस्पतिवार को चाचा के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए दोनों भाई रेवती आ रहे थे। इसी दौरान उनकी बहन प्रमिला भी शादी में शरीक होने घर पहुंची, तो मकान का ताला टूटा मिला। उसने तुरंत दोनों भाइयों को घटना की सूचना दी। दोपहर करीब दो बजे घर पहुंचे भाइयों ने अंदर जाकर देखा, तो कमरों के दरवाजे व बक्सों के ताले टूटे थे और सामान बिखरा था।आनंद प्रकाश ने बताया कि चोर उनकी पत्नी ममता का सोने का हार, टीका, नथिया, चांदी की पायल, कमरधनी, हाथ के आभूषण, बिछिया समेत अन्य जेवरात उठा ले गए। इसके अलावा दोनों भाइयों के शादी के बर्तन सेट, तिलक के फूल, पीतल और स्टील के बर्तन तथा कीमती साड़ियां भी गायब हैं। उन्होंने बताया कि चोर बगल के मकान के छज्जे के रास्ते उनके घर की पहली मंजिल पर पहुंचे। वहां एक कमरे की कुंडी तोड़कर अंदर घुसे और सीढ़ियों से नीचे उतरकर कमरों के दरवाजे तोड़ दिए। इसके बाद दो बड़े ट्रंक और सात छोटे बक्सों के ताले तोड़कर सामान चोरी कर लिया।आनंद प्रकाश ने बताया कि पहले भी उनके घर में चोरी हो चुकी है। घटना के संबंध में उन्होंने रेवती थाने में तहरीर दी है। रेवती थाना प्रभारी अनिल सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।