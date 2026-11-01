मोबाइल और रील्स की दुनिया ने कमजोर किए रिश्ते, अपनों को समय देना जरूरी : जया किशोरी

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जया किशोरी ने कहा कि तेज रफ्तार जिंदगी, घंटों मोबाइल स्क्रीन पर बीतता समय, रील्स की अंतहीन दुनिया और इंटरनेट पर पलभर में सब कुछ पाने की आदत ने नई पीढ़ी की एकाग्रता के साथ रिश्तों की गहराई को भी कमजोर किया है। लोग अपनों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। यही वजह है कि रिश्ते जल्दी टूट रहे हैं और वैवाहिक जीवन में भी स्थिरता कम होती जा रही है। आज परिवार और अपनों को समय देना पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है।उन्होंने कहा कि रुक जाना और ठहरकर सोचना दोनों अलग बातें हैं। जीवन को सही दिशा तभी मिलेगी, जब व्यक्ति खुद के लिए समय निकाले और प्रकृति के करीब रहे।जया किशोरी ने किताबें पढ़ने की आदत विकसित करने, सात से आठ घंटे की अच्छी नींद लेने और प्रकृति के अनुरूप दिनचर्या अपनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि मानसिक संतुलन के लिए कभी-कभी कुछ न करना भी जरूरी है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए एलआईयू और अग्निशमन विभाग के जवानों के साथ थानाध्यक्ष राजेश बहादुर सिंह पुलिस बल के साथ मौजूद रहे।जया किशोरी को पुष्पगुच्छ देकर किया सम्मानितछोड़हर गांव में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के दौरान परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के अनुज धर्मेंद्र सिंह ने समर्थकों के साथ कथा वाचक जया किशोरी को पुष्पगुच्छ भेंटकर सम्मानित किया। इस अवसर पर आयोजन मंडल की ओर से अतिथियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया।