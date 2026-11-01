फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   The world of mobile phones and Reels has weakened relationships; it is essential to dedicate time to one's loved ones: Jaya Kishori

मोबाइल और रील्स की दुनिया ने कमजोर किए रिश्ते, अपनों को समय देना जरूरी : जया किशोरी

Sun, 01 Nov 2026 01:53 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 01:53 AM IST
विज्ञापन
The world of mobile phones and Reels has weakened relationships; it is essential to dedicate time to one's loved ones: Jaya Kishori
बांसडीहरोड क्षेत्र के छोड़हर गांव में चल रहे श्रीमद्भागवत कथा के दौरान प्रवचन करती जया ​किशोरी।
बांसडीह रोड। छोड़हर गांव में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा एवं सांस्कृतिक-आध्यात्मिक महोत्सव के चौथे दिन मौसम में बदलाव और बढ़ती ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखकर कथा वाचक जया किशोरी भी अभिभूत नजर आईं।
विज्ञापन


जया किशोरी ने कहा कि तेज रफ्तार जिंदगी, घंटों मोबाइल स्क्रीन पर बीतता समय, रील्स की अंतहीन दुनिया और इंटरनेट पर पलभर में सब कुछ पाने की आदत ने नई पीढ़ी की एकाग्रता के साथ रिश्तों की गहराई को भी कमजोर किया है। लोग अपनों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। यही वजह है कि रिश्ते जल्दी टूट रहे हैं और वैवाहिक जीवन में भी स्थिरता कम होती जा रही है। आज परिवार और अपनों को समय देना पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है।
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि रुक जाना और ठहरकर सोचना दोनों अलग बातें हैं। जीवन को सही दिशा तभी मिलेगी, जब व्यक्ति खुद के लिए समय निकाले और प्रकृति के करीब रहे।

जया किशोरी ने किताबें पढ़ने की आदत विकसित करने, सात से आठ घंटे की अच्छी नींद लेने और प्रकृति के अनुरूप दिनचर्या अपनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि मानसिक संतुलन के लिए कभी-कभी कुछ न करना भी जरूरी है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए एलआईयू और अग्निशमन विभाग के जवानों के साथ थानाध्यक्ष राजेश बहादुर सिंह पुलिस बल के साथ मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

जया किशोरी को पुष्पगुच्छ देकर किया सम्मानित

छोड़हर गांव में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के दौरान परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के अनुज धर्मेंद्र सिंह ने समर्थकों के साथ कथा वाचक जया किशोरी को पुष्पगुच्छ भेंटकर सम्मानित किया। इस अवसर पर आयोजन मंडल की ओर से अतिथियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया।

बांसडीहरोड क्षेत्र के छोड़हर गांव में चल रहे श्रीमद्भागवत कथा के दौरान प्रवचन करती जया किशोरी।

बांसडीहरोड क्षेत्र के छोड़हर गांव में चल रहे श्रीमद्भागवत कथा के दौरान प्रवचन करती जया किशोरी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed