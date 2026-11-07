Ballia News: दीपोत्सव से जगमग हुआ स्पोर्ट्स स्टेडियम, रंगोली और दीपसज्जा ने मोहा मन

विज्ञापन

मैदान पर बनी मनमोहक रंगोली व साज सज्जा का अवलोकन कर अतिथि ने खिलाड़ियों के प्रयासों की प्रशंसा की। वहीं हजारों की संख्या में स्टेडियम पहुंचे नगरवासियों ने दीपोत्सव का आनंद उठाया। देररात तक लोगों ने दीपोत्सव का आनंद उठाया। इस मौके नीरज राय, सच्चिदानंद राय, मो. ग्यासुद्दीन, अजय राज सिंह, मो. इरफान, रोहित भारद्वाज, धर्मेंद्र पांडेय, कविंद्र सिंह यादव आदि रहे। धनतेरस के पावन पर्व पर शुक्रवार की देर शाम विकास खंड सोहांव के प्राथमिक विद्यालय नरही नंबर एक स्थित वॉलीबाल खेल मैदान पर खिलाड़ियों ने लक्ष्मी-गणेश पूजन और दीपोत्सव का आयोजन किया। इस दौरान आकर्षक रंगोली और दीपसज्जा से पूरा मैदान जगमगा उठा।कार्यक्रम में पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने मुख्य अतिथि के रूप में पूजन-अर्चन और दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। उन्होंने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए क्षेत्रवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं। जिला वॉलीबाॅल एसोसिएशन के सचिव नीरज राय ने अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व प्रधान मनोज राय, पवन राय, विनय राय, पप्पू राय, प्रशांत राय, अनूप राय, विश्वंभर गुप्ता, संतोष गुप्ता, पीयूष राय, विजेंद्र पटेल, विशाल पासवान, यशवंत पांडेय, आशीष यादव और आशीष राय आदि मौजूद रहे।