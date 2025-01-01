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इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से आए कवियों और शायरों ने वीर रस, हास्य, श्रृंगार, देशभक्ति और समसामयिक विषयों पर अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। नेताजी के जीवन, संघर्ष और जनसेवा को समर्पित कविताओं ने कार्यक्रम को भावुक बना दिया। मुख्य अतिथि आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।मुख्य अतिथि सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उन्हें बलिया की क्रांतिकारी धरती के तमाम नौजवानों के साथ रहने का अवसर मिला। यहां के युवाओं की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जब भी किसी बड़ी क्रांति, विचारधारा या संघर्ष की शुरुआत होती है, बलिया अग्रणी भूमिका निभाता है।उन्होंने जिले के महापुरुषों को याद करते हुए कहा कि जिस तरह अंग्रेजों को भगाने की क्रांतिकारी शुरुआत बलिया ने की थी, उसी तरह आज की बेईमान और भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेने की आवश्यकता है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि नेताजी के संघर्ष, सादगी और समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगी। नेताजी का व्यक्तित्व और कृतित्व अपने आप में एक विश्वविद्यालय की तरह था। उनके जीवन के एक-दो पाठ भी यदि कोई अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन सफल हो सकता है। संवाद