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दीवानी न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ''एक स्वर, एक संविधान'' कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनपद न्यायाधीश एवं प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल कुमार झा की अध्यक्षता में न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया। प्राधिकरण के सचिव चंद्र प्रकाश तिवारी ने मौलिक कर्तव्यों के पालन की शपथ दिलाई।वहीं, सेंट्रल हॉल सिविल कोर्ट में अधिवक्ता परिषद काशी की बलिया इकाई ने भी कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्य अतिथि जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार झा और मुख्य वक्ता पूर्व सिविल बार अध्यक्ष अवधेश राय रहे। कहा कि संविधान की रक्षा तभी संभव है, जब प्रत्येक नागरिक अपने दायित्वों का निर्वहन करे। अधिकारों की प्राप्ति के लिए कर्तव्यों का पालन जरूरी है। जनपद न्यायाधीश ने कहा कि संविधान की महत्ता बढ़ाने में अधिवक्ता समाज की अग्रणी भूमिका है। अध्यक्षता इकाई अध्यक्ष सुनील कुमार राय ने की, जबकि संचालन महामंत्री सावन ठाकुर और प्रदीप कौशिक ने किया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी डॉ. ईराज राजा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया। साथ ही राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई।विश्वविद्यालय में संविधान और लोकतंत्र पर मंथनजननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में कुलपति प्रो. नरेंद्र कुमार शुक्ल के संरक्षण में विधि एवं राजनीति विज्ञान विभाग की ओर से ''भारत का संविधान और लोकतंत्र'' विषय पर संगोष्ठी आयोजित हुई। विधि विभाग की अधिष्ठाता डॉ. प्रियंका सिंह ने संविधान को विश्व का अनूठा संविधान बताते हुए डॉ. भीमराव आंबेडकर के योगदान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रकाश डाला। डॉ. छबिलाल और डॉ. अनुराधा राय ने विद्यार्थियों के लिए संविधान का ज्ञान आवश्यक बताया। इस दौरान विद्यार्थी ऋतिक सिंह, गणेश दत्त त्रिपाठी, प्रिया श्रीवास्तव और अभिषेक कुमार चौबे ने भी विचार रखे। अंत में सभी को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई गई।मेरा युवा भारत की ओर से नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, माल्देपुर में ''विकसित भारत युवा संवाद'' आयोजित हुआ। इसमें 400 से अधिक युवाओं ने प्रतिभाग किया। जिला युवा अधिकारी रवि कुमार मिश्रा, जिला युवा कल्याण अधिकारी दिलीप कुमार, प्रधानाचार्य शैलेंद्र त्रिपाठी और यूथ आइकन नितिका सिंह व अजय विश्वकर्मा ने युवाओं को संविधान के मूल्यों, अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी दी। साथ ही राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।कांग्रेस नेता जाकिर हुसैन ने लोगों के बीच संविधान संबंधी पुस्तिकाएं वितरित कर उन्हें मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि संविधान देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूत नींव है और इसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। बैरिया, पूर और बांसडीह सहित विभिन्न क्षेत्रों के थानों, पुलिस चौकियों और शिक्षण संस्थानों में भी प्रस्तावना वाचन और शपथ ग्रहण के कार्यक्रम आयोजित किए गए।सुखपुरा इंटर कॉलेज में छात्र-छात्राओं और एनसीसी कैडेटों को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई गई। इसके बाद पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित हुई। कैप्टन अजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में एनसीसी कैडेटों ने सुखपुरा चट्टी और कस्बे में जागरूकता रैली निकालकर नारों के माध्यम से लोगों को संविधान के प्रति जागरूक किया। उधर, रसड़ा के बाबा रामदल सूरजदेव स्मारक पीजी कॉलेज, पकवाइनार में 93 यूपी बटालियन एनसीसी के निर्देशन में भाषण प्रतियोगिता हुई। इसमें राजकपूर गुप्ता ने प्रथम, बबलू चौहान ने द्वितीय और डेविड कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।