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आधी रात से ही गंगा में डुबकी लगाने का सिलसिला शुरू हुआ जो अगले दिन दोपहर बाद तक चलता रहा। शहर से करीब आठ किमी की दूर गंगा तट पर पैदल ही परिवार संग पहुंच कर आस्था की डगर पार किया। इस दौरान हर-हर गंगे के जयघोष लगते रहे। सिटी मजिस्ट्रेट व नगर पालिका परिषद बलिया के प्रभारी ईओ आसा राम वर्मा ने बताया कि करीब 12 लाख श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का अनुमान है। जिले के अलावा बिहार, मऊ, देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़ व गाजीपुर से भी श्रद्धालु स्नान करने आए हुए थे।महावीर घाट, शिवपुर व्यासी मार्ग, धरीक्षन बाबा कुटिया मार्ग से संगम तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। गंगा तट पर जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह, सीआरओ गुलशन समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।हल्दी : क्षेत्र के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भोर तीन बजे से ही श्रद्धालु पैदल, ई-रिक्शा और अन्य वाहनों से चैनछपरा, हल्दी और हुकुमछपरा गंगा घाटों पर पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं ने घाटों पर लगे चटनिया मेले का भी आनंद लिया। दया छपरा : दया छपरा नौरंगा घाट, गोपालपुर और कन्हई ब्रह्म बाबा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच भजन-कीर्तन से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। मेले में लोगों ने जलेबी, छोला सहित अन्य खानपान की चीजों का लुत्फ उठाया।भृगु व बालेश्वर मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुकार्तिक पूर्णिमा स्नान के बाद महर्षि भृगु के दर्शन के महात्म्य के कारण पूरे दिन भृगु मंदिर श्रद्धालुओं से अटा रहा। भक्तों को बाबा के दर्शन के लिए घंटों कतार में लगना पड़ा। मंदिर सुबह तीन बजे के बाद ही खोल दिया गया था।मंत्री दयाशंकर सिंह ने की लोकमंगल की कामनाकार्तिक पूर्णिमा पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने शिवरामपुर गंगा घाट पहुंचकर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान उन्होंने विधि-विधान से गंगा स्नान कर पूजा-अर्चना कर लोकमंगल की कामना की।स्नान के बाद सतुआ, चार व मूली खाईकार्तिक पूर्णिमा के स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने घाट व शहर में आकर सतुआ, अचार और मूली का सेवन किया। भोर में गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद जगह-जगह सतुआ सानते और मूली खाते लोग नजर आए। बुजुर्ग रामेश्वर प्रसाद ने कहा कि स्नान के बाद सतुआ खाना पुरानी परंपरा है, इसे प्रसाद माना जाता है। सतुआ के साथ अचार और मूली का स्वाद ही अलग होता है। सिकंदरपुर से आए श्रद्धालु रामबाबू यादव ने कहा कि इस दिन सतुआ-आचार और मूली खाने का मजा ही अलग है। बचपन में पिता व माता के साथ आते थे तो यही खाते थे। इस बार भी परिवार के साथ वही परंपरा निभाई। मनियर की सुनीता देवी ने बताया कि हम लोग घर से ही सतुआ, मूली व अचार बांधकर लाए थे। स्नान के बाद सबने मिलकर खाया। दुकानदार राम प्रवेश ने बताया कि आज 30 किलो से अधिक सतुआ की बिक्री हुई है। अच्छी आमदनी हुई है।एनएच-31 पर 10 किमी लगा लंबा जाममझौवां। हुकुम छपरा गंगा घाट सहित आसपास के विभिन्न घाटों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। हुकुम छपरा गंगा घाट के अलावा पचरुखिया, गंगापुर, चौबे छपरा, सुघर छपरा, दूबे छपरा, गोपालपुर, उदई छपरा, नौरंगा, भुआल छपरा, चक्की नौरंगा शतिघाट भुसौला, शिवपुर सहित क्षेत्र के तमाम छोटे-बड़े घाटों पर श्रद्धालुओं ने गंगा में पवित्र डुबकी लगाई। भीड़ को नियंत्रित करने में प्रशासनिक स्तर पर कुछ लापरवाही भी देखने को मिली। नेशनल हाईवे-31 पर शुक्ल छपरा से लेकर प्रसाद छपरा तक श्रद्धालुओं द्वारा बेतरतीब ढंग से वाहन खड़े कर देने से लगभग 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जो पांच से छह घंटे तक रहा।पूजन-अर्चन कर सुख-समृद्धि की कामनाकार्तिक पूर्णिमा पर हजारों श्रद्धालुओं ने सरयू नदी के विभिन्न तटों पर आस्था की डुबकी लगाई। स्नान-दान के पश्चात श्रद्धालुओं ने मंदिरों में पूजन-अर्चन कर सुख- समृद्धि और परिवार की मंगल कामना की। साथ ही, घाटों पर लगे मेले में लजीज व्यंजनों का आनंद लिया। इस दौरान गुलौरा मठिया, खैरा खास, तुर्तीपार, बेल्थराबाजार, हल्दीरामपुर आदि तटीय घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। तुर्तीपार में मेला लगा। उप जिलाधिकारी शरद चौधरी और उभांव थाना प्रभारी अनिल उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस व प्रशासनिक अमला घाटों पर निगरानी में लगा रहा।