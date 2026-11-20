Ballia News: छात्रसंघ चुनाव पर ताला, फिर भी जिंदा है छात्र आंदोलन की धार
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 12:44 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 12:44 AM IST
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बलिया। बलिया में छात्र आंदोलन की आवाज बुलंद रखने वाले छात्र नेताओं का बुधवार की देर शाम टीडी कॉलेज के मनोरंजन हॉल में सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि नागेंद्र बहादुर सिंह ''झुन्नू'' ने कहा कि पिछले कई वर्षों से छात्रसंघ चुनाव पर ताला लगा हुआ है, लेकिन बलिया के छात्र नेताओं ने छात्रसंघ के अस्तित्व को आज भी जीवित रखा है। छात्र हितों के लिए संघर्ष करने वाले ऐसे छात्र एवं छात्र नेताओं का सम्मान करना जरूरी है। इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
पूर्वांचल छात्र संघर्ष समिति के नेतृत्व में आयोजित छात्र सम्मान समारोह में सैकड़ों छात्र और छात्र नेताओं का जमावड़ा लगा। वक्ताओं ने छात्रसंघ चुनाव बहाल नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि छात्रसंघ लोकतंत्र की पहली पाठशाला है। इसके बावजूद छात्र राजनीति और छात्र नेताओं के अधिकारों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है।
विशिष्ट अतिथि ब्रजेश सिंह ''गाट'' ने कहा कि छात्रसंघ हमेशा प्रदेश और देश की राजनीति में गलत कार्यों के खिलाफ आवाज उठाता रहा है। छात्रसंघ भंग होने के बावजूद बलिया में छात्र आंदोलन थमे नहीं हैं। छात्र आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरते हैं। इसके लिए पूर्वांचल छात्र संघर्ष समिति बधाई की पात्र है।
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आयोजक एवं जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के छात्र नेता अविनाश सिंह नंदन ने सभी आगंतुकों के प्रति आभार जताया। उन्होंने अतिथियों को स्मृति चिह्न और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व अध्यक्ष राहुल मिश्रा ने की, जबकि संचालन छात्र नेता नितेश पाठक ने किया। समारोह में पूर्व अध्यक्ष विशाल प्रताप सिंह, मोती यादव, पवन तिवारी, धनंजय सिंह विशेन, शैलू सिंह, आदित्य योगी, रितेश पांडेय, नितेश सिंह, विपुल राय, राकेश मोहन यादव, हैप्पी सिंह, अजय अंबेडकर, मनु कुमार आदि रहे।
चुनाव के वक्त नेताओं को याद आते हैं छात्र, उनके अधिकारों की बात पर साध लेते हैं चुप्पी
विशिष्ट अतिथि अरविंद गोंडवाना और वीरेंद्र यादव ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के नेताओं को छात्र नेताओं की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब छात्रसंघ और छात्र नेताओं के हितों की बात आती है तो सभी चुप्पी साध लेते हैं। ऐसे में छात्र नेताओं को भी पहचानना होगा कि कौन उनके हितों के लिए खड़ा है और कौन केवल चुनाव के समय उनका इस्तेमाल करना चाहता है।
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पूर्वांचल छात्र संघर्ष समिति के नेतृत्व में आयोजित छात्र सम्मान समारोह में सैकड़ों छात्र और छात्र नेताओं का जमावड़ा लगा। वक्ताओं ने छात्रसंघ चुनाव बहाल नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि छात्रसंघ लोकतंत्र की पहली पाठशाला है। इसके बावजूद छात्र राजनीति और छात्र नेताओं के अधिकारों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है।
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विशिष्ट अतिथि ब्रजेश सिंह ''गाट'' ने कहा कि छात्रसंघ हमेशा प्रदेश और देश की राजनीति में गलत कार्यों के खिलाफ आवाज उठाता रहा है। छात्रसंघ भंग होने के बावजूद बलिया में छात्र आंदोलन थमे नहीं हैं। छात्र आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरते हैं। इसके लिए पूर्वांचल छात्र संघर्ष समिति बधाई की पात्र है।
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आयोजक एवं जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के छात्र नेता अविनाश सिंह नंदन ने सभी आगंतुकों के प्रति आभार जताया। उन्होंने अतिथियों को स्मृति चिह्न और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व अध्यक्ष राहुल मिश्रा ने की, जबकि संचालन छात्र नेता नितेश पाठक ने किया। समारोह में पूर्व अध्यक्ष विशाल प्रताप सिंह, मोती यादव, पवन तिवारी, धनंजय सिंह विशेन, शैलू सिंह, आदित्य योगी, रितेश पांडेय, नितेश सिंह, विपुल राय, राकेश मोहन यादव, हैप्पी सिंह, अजय अंबेडकर, मनु कुमार आदि रहे।
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विशिष्ट अतिथि अरविंद गोंडवाना और वीरेंद्र यादव ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के नेताओं को छात्र नेताओं की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब छात्रसंघ और छात्र नेताओं के हितों की बात आती है तो सभी चुप्पी साध लेते हैं। ऐसे में छात्र नेताओं को भी पहचानना होगा कि कौन उनके हितों के लिए खड़ा है और कौन केवल चुनाव के समय उनका इस्तेमाल करना चाहता है।